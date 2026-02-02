Agradecimentos, aplausos e almoço: bastidores da ida de Elmano à Alece

Foto: Junior Pio/ Alece O governador do Estado participou da assembleia de reabertura dos trabalhos na Alece

O governador Elmano de Freitas (PT), acompanhado da vice-governadora Jade Romero (MDB), esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) para o ler a mensagem governamental e abrir os trabalhos legislativos de 2026, último ano de mandato dos deputados e governador.

O início estava marcado para 9 horas. Elmano chegou por uma entrada lateral da sede da Alece, recepcionado pelo presidente Romeu Aldigueri (PSB) e demais deputados. Às 10h40min, Romeu abriu a sessão e convidou o governador a fazer o discurso.

Por cerca de 50 minutos, Elmano foi sem improvisos e leu uma versão resumida do livro da mensagem que contém 135 páginas. O governador passou por diversos temas e áreas, celebrando conquistas da gestão na saúde, economia, infraestrutura, trabalho, educação e até menção ao filme "O Agente Secreto", indicado a quatro prêmios no Oscar. O petista celebrou a cultura e falou da felicidade de ter atores cearenses em um longa indicado a premiação mais importante do cinema.

Ele destinou a maior parte do tempo para falar sobre o que deve ser o tema das eleições de 2026 no Ceará e Brasil, a segurança pública. Elmano reforçou que o combate ao crime e facções criminosas se faz com trabalho, inteligência, estratégia e união de forças. O governador criticou "pirotecnia" e "quem espalha o terror" nas redes sociais, em uma rara crítica a oposição.

O público presente aplaudiu o governador em momentos mais efusivos de dados e números sobre a gestão estadual e também nas menções ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), muitas vezes citado no discurso, assim como o senador Cid Gomes (PSB).

Elmano agradeceu e elogiou o trabalho da oposição por coerência e posicionamento firme. Porém, os deputados estaduais do PL, Carmelo Neto e Dra. Silvana não estiveram presentes e foram os únicos faltosos da abertura dos trabalhos.

Ao fim da mensagem, a maioria dos presentes no Plenário 13 de Maio se levantou e aplaudiu Elmano. Um deputado estadual de oposição, sentado, falou baixo: "Ele não merece aplausos não".

Terminada a sessão de abertura da Alece, os deputados estaduais governistas foram almoçar com o governador no Palácio da Abolição. Um dia tranquilo para começar o que deve ser um ano de ânimos à flor da pele. Que comecem os jogos.