Elmano afirma que PSD permanecerá na base: "Aliados e juntos"
Foto de Guilherme Gonsalves
Elmano afirma que PSD permanecerá na base: "Aliados e juntos"

O partido tem três pré-candidatos a presidente fazendo oposição ao PT, mas no Ceará segue sendo base
Governador Elmano de Freitas em discurso na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) (Foto: José Leomar/Alece)
Foto: José Leomar/Alece Governador Elmano de Freitas em discurso na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

Mesmo com três pré-candidatos à Presidência da República de oposição ao PT, o PSD deverá continuar na base estadual, segundo o governador Elmano de Freitas (PT).

O movimento nacional busca viabilizar uma alternativa adversária ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com as pré-candidaturas dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Jr (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás). Elmano minimizou a situação e reforçou aliança no Ceará.

"Fica como está. Aliados, juntos e prontos para fazer a disputa que temos que fazer", falou rapidamente em entrevista coletiva na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta segunda-feira, 2.

O PSD no Ceará é presidido por Domingos Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. A filha dele, Gabriella Aguiar, é vice-prefeita de Fortaleza. A esposa, Patrícia Aguiar, é prefeita de Tauá.

O partido busca espaço na chapa governista em 2026. Patrícia é cogitada como possível vice de Elmano e Domingos é ventilado como senador. A oposição mantém a sigla no radar para tentar atrair forças, deixando disponível também uma vaga senatória para o PSD.

