Elmano afirma que PSD permanecerá na base: "Aliados e juntos"

O movimento nacional busca viabilizar uma alternativa adversária ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com as pré-candidaturas dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Jr (Paraná) e Ronaldo Caiado (Goiás). Elmano minimizou a situação e reforçou aliança no Ceará.
"Fica como está. Aliados, juntos e prontos para fazer a disputa que temos que fazer", falou rapidamente em entrevista coletiva na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta segunda-feira, 2.
O PSD no Ceará é presidido por Domingos Filho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. A filha dele, Gabriella Aguiar, é vice-prefeita de Fortaleza. A esposa, Patrícia Aguiar, é prefeita de Tauá.