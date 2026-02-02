Logo O POVO+
Por decreto, Elmano cria a Prefeitura Administrativa do Cambeba
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

No Centro Administrativo do Cambeba, funcionam secretarias estaduais e outros órgãos como a sede do Ministério Público do Ceará (MPCE) e Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)
Centro administrativo do Cambeba abriga órgãos estaduais, como a Secretaria da Educação (Seduc) (Foto: Thais Mesquita/O POVO)
Foto: Thais Mesquita/O POVO Centro administrativo do Cambeba abriga órgãos estaduais, como a Secretaria da Educação (Seduc)

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou um decreto nesta segunda-feira, 2, criando a Prefeitura do Centro Administrativo do Estado Governador Virgílio Távora, localizado no bairro Cambeba.

No texto, o governador destaca a criação do órgão com a "finalidade promover eficiência operacional, segurança e bem-estar" no centro administrativo.

No Cambeba, funcionam secretarias estaduais e outros órgãos como a sede do Ministério Público do Ceará (MPCE) e Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Entre as pastas lá localizadas estão Secretaria da Educação (Seduc), Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria das Cidades e Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

Elmano ainda autorizou a criação de um grupo de trabalho interinstitucional da Seplag para a formação da nova "prefeitura".

