Presidentes nacionais do União e do PP garantem a Ciro apoio da federação no Ceará
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Ciro Gomes manteve encontro com Ciro Nogueira e Antonio Rueda (Foto: Divulgação/União Brasil)
Foto: Divulgação/União Brasil Ciro Gomes manteve encontro com Ciro Nogueira e Antonio Rueda

O deputado federal Danilo Forte (União) recebeu na noite da terça-feira, 3, Ciro Gomes (PSDB), Capitão Wagner (União) e os presidentes de União Brasil, Antônio Rueda, e PP, Ciro Nogueira, em sua residência em Brasília.

Na conversa, segundo relato, os líderes dos partidos que formam a União Progressista, federação que é alvo de um duradouro embate entre base e oposição no Ceará, garantiram a Ciro que o apoiarão na sua candidatura a governador contra Elmano de Freitas (PT).

A perspectiva é de que eles realizem um evento para formalizar a aliança com o tucano ainda no mês de fevereiro após o carnaval.

De acordo com apuração da coluna, os presidentes de União e PP buscarão dialogar com os deputados federais que integram a base de Elmano e que defendem que a federação apoie o petista, inclusive tendo Moses Rodrigues candidato a senador nesta aliança. Rueda ficou encarregado de procurá-lo. Já Ciro, o Nogueira, buscará AJ.

Moses já afirmou que independentemente da posição do partido, ele apoiará a reeleição de Elmano. Questionado se uma vez o bloco formalizar oposição ele deixaria a sigla, o deputado negou a possibilidade e também disse ser pré-candidato a deputado federal, não senador.

A reunião das lideranças com Ciro não trataram da deputada federal, e também base do governador, Fernanda Pessoa (União). O pai dela, o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, afirmou em outra ocasião que deixaria o União Brasil "na hora", caso o partido ficasse na oposição e o impedisse de apoiar o Elmano.

Foto do Guilherme Gonsalves

