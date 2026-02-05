Logo O POVO+
PT e Governo apostam em Luisa Cela como candidata a deputada federal
Guilherme Gonsalves
PT e Governo apostam em Luisa Cela como candidata a deputada federal

A secretária de Cultura do Ceará se filiou ao partido e possui o apoio de alas do governismo
15-03-2024: Luisa Cela-Secretaria da Cultura. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)
Luisa Cela (PT), secretária de Cultura do Governo do Ceará, deixará a pasta entre o final de março e começo de abril para se dedicar a sua pré-candidatura a deputada federal nas eleições de outubro.

À coluna, um interlocutor petista afirmou que há um diálogo entre o partido e a gestão estadual, como Elmano de Freitas e Camilo Santana e segmentos para lançar Luisa em busca de uma vaga na Câmara Federal.

"Um nome que tem ganhado força", afirmou. 

O lançamento oficial da pré-candidatura de Cela deve acontecer no início do mês de março

Em 2024, Luisa Cela se filiou ao PSB, mesmo partido da sua mãe, a ex-governadora Izolda Cela, e foi fortemente cogitada para ser vice-prefeita na chapa com Evandro Leitão. Ela retorna ao PT e é aposta da sigla para deputada federal.

