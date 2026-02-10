Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-02-2024: Situação do Parque Otacílio Teixeira Lima Neto (Parque Bisão) com alguns acumulos de lixo, equipamentos quebrados e derramamento de esgoto no canal. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Evandro Leitão (PT) enviou nesta terça-feira, 10, uma mensagem à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) em regime de urgência que desafeta imóveis públicos, bens de uso comum e em situação de ocupação consolidada e atualiza os limites do Parque Arquiteto Otacílio Teixeira Neto, popularmente conhecido como Parque Bisão, localizado na avenida Beira Mar.

Com a desafetação, a Prefeitura pode mudar a classificação de um bem público e transferi-lo à iniciativa privada, por meio da chamada alienação, o que pode abrir espaço para arrecadação pelo Município.

A proposição foi aprovada em poucos segundos de forma unânime na Comissão Conjunta de Justiça e Orçamento. Na quarta-feira, 11, ele deverá ser discutido em plenário.

De acordo com a justificativa do projeto, as áreas foram originalmente destinadas ao Município e deveriam compor o perímetro destinado à implantação do Parque Foz Riacho Maceió, mas, de acordo com a mensagem, as áreas a serem desafetadas nunca integraram o parque.

Com isso, a proposição do Poder Executivo e a alienação dos bens públicos têm por finalidade ressarcir o Município de Fortaleza pela impossibilidade de exercer a função social originalmente prevista.

As desafetações são de quatro terrenos situados no bairro Mucuripe totalizando cerca de 1200 metros quadrados. Os recursos oriundos da movimentação deverão ser destinados ao Fundo Municipal Imobiliário (Fimob).