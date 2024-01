Na vizinha Argentina, em eleições presidenciais livres e limpas, sagrou-se vitorioso o candidato do extremismo de direita, Javier Gerardo Milei, do partido La Libertad Avanza, montado na promessa de promover uma equívoca "revolução da liberdade", caudatário da insatisfação popular com a situação de descalabro econômico por que passa o país, que às vésperas da primeira Grande Guerra detinha uma das economias mais pujantes do mundo.

Índices inflacionários obscenos, perda do poder de compra, altíssimos níveis de desemprego e a incapacidade do peronismo de oferecer uma alternativa viável à sucessão do presidente Alberto Fernández, cujo governo possuía nenhuma aprovação, formaram o caldo de cultura, a tempestade perfeita, em que vicejou a candidatura de Milei.

O economista, agora feito presidente, é homem dado a muitas excentricidades, para dizer o menos e à falta de um diagnóstico médico conhecido. Costuma consultar-se com Conan, seu cão de estimação, já de há muito extinto. Obsessivo e assessorado por uma médica veterinária apetrechada do dom de falar com animais que já teriam partido dessa para a melhor, mandou produzir nos Estados Unidos seis clones do finado Conan, a partir de restos de tecido do animal que guardara consigo. Apresenta-se como "anarcocapitalista". Fez sua campanha sobraçando uma serra elétrica, com a qual prometia cortar as despesas governamentais. El loco é o apelido que carrega desde os tempos de colégio, ao que parece não sem razão.

Muitas lições podem ser extraídas do fenômeno Milei. É de preocupar que as rédeas do governo deste que é um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil esteja entregue a um doidivanas. Já vimos por aqui como isso tudo termina. A reflexão que quero fazer aqui, com a lembrança dos atos antidemocráticos do oito de janeiro que aniversariam de um ano, é de natureza estritamente política. Ou sobre práticas políticas. Lá vai.

Derrotadas as forças de extrema direita no Brasil, em eleições igualmente democráticas, abriram-se as portas do inferno. Articulou-se um malogrado golpe de estado, que só não evoluiu dadas a pronta reação da sociedade civil e dos poderes constitucionais e o compromisso democrático da imensa maioria dos líderes das forças armadas, que não embarcaram nessa canoa furada. As imagens dos prédios em que funcionam os poderes da república sendo vandalizados naquele domingo de triste memória constituem a síntese da barbárie autoritária que nos ameaçava.

Em terras argentinas a posse de Milei se deu sem sobressaltos, com pompa e circunstância, observados todos os ritos cerimoniais e símbolos. Nem podia ser diferente. Atendeu-se até a uma exigência muito peculiar do novo mandatário - que no bastão presidencial, na tradição argentina recebido pelo empossando juntamente com a faixa, se fizesse insculpir gravura figurativa dos seis clones de seu saudoso Conan. A coisa, como se vê, promete. Está só começando. E a esquerda, derrotada, vai para a trincheira da oposição. É assim que funciona em uma democracia.