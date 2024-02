Reflexões sobre o óbvio também poderia ser o título deste artigo, como os meus caros e poucos leitores logo verão. Quero cuidar hoje e aqui de episódio judiciário em tudo banal, corriqueiro mesmo, que nem de longe mereceria que eu dele me ocupasse neste espaço tão precioso de discussão e debate de ideias. A repercussão alcançada pela conduta da magistrada Lana Leitão Martins, do Tribunal de Justiça de Roraima, em uma audiência de custódia, fez com que eu não resistisse a meter a minha colher no assunto, ainda quente, que a estas alturas tornou-se de conhecimento e interesse públicos. Passemos aos fatos.

Tudo começa quando, ali pelos inícios de janeiro último, dá-se aquela que seria mais uma das tantas audiências que compõem a agenda de um juiz criminal. É que a juíza Lana Leitão, que presidia o ato, indaga do preso se estava ele com frio e se aceitaria um café. Foi somente isso. O bastante, todavia, para que se levantasse contra ela uma grande onda de indignação e revolta, condenada a magistrada ao opróbrio e à execração, sem defesa nem apelo, no cruel tribunal das redes sociais, essa terra sem lei em que grassam soltos e sem peias o ódio, o preconceito e a mentira. Afinal a doutora Lana teria incorrido na suprema infâmia de tratar com civilidade alguém acusado de crimes, pelo menos é o que acreditam, com fé de beata, os sempre rigorosos juízes da internet.

Digo aqui o que já disse e escrevi uma montanha de vezes, ainda que tenha a impressão, sempre mais nítida, de que para uns não há necessidade de falar, enquanto para outros... não adianta.

Ora, o estado-juiz tem o dever ético e legal, quando do desempenho das atividades de distribuição da justiça, de dispensar tratamento digno e respeitoso às partes. Mesmo àquelas que possam ter agredido o patrimônio jurídico da sociedade. É assim que a banda toca por aqui e em qualquer democracia que se preze. Ao fazê-lo a magistrada não vai além de cumprir as prescrições da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e do Código de Ética da Magistratura, estabelecendo este, em seu artigo 22, que "O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da Justiça".

Estava escrevendo esse texto quando recebo a notícia de que a doutora Lana Leitão seria minha parente distante. Neta de um sobrinho de meu avô paterno, pelo menos é o que me assegura um primo que mora em Picos, Piauí, um dos berços de minhas origens. Tentei falar com a magistrada, cujo parentesco há pouco descobri. Queria de viva voz me juntar ao coro dos muitos que em boa hora com ela se solidarizaram e apoiaram a sua atitude, como o fizeram por exemplo o tribunal que integra e a seção roraimense da OAB. Não consegui falar. E olhem que tentei.

A posteridade nos julgará, dando a nota de nosso estágio civilizatório, pela forma como tratamos os nossos presos. E será implacável.