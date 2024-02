Desde que resolvi me entregar às letras, quinzenalmente, neste espaço, tenho recebido, para minha grata surpresa, o estímulo e o aplauso, que quero crer sejam sinceros, de amigos, colegas e mesmo leitores anônimos que me enviam simpáticos correios eletrônicos. Há mesmo aqueles que enxergam alguma qualidade literária em meus textos, sugerindo que eu os enfeixe em livro e publique.

Prefiro tudo creditar à conta da generosidade de seus corações, embora deva reconhecer que uma ponta de vaidade insiste em aflorar. Vanitas vanitatum et ominia vanitas - vaidade das vaidades, tudo é vaidade, como está lá no livro de Eclesiastes, capítulo I, versículo 2. Não há capacidade humana que fuja ao alcance das garras afiadas da alocução latina tornada verdade bíblica, tão verdadeira e implacável como um sacramento. Sim, católico, já li a bíblia duas vezes, de cabo a rabo.

Se algum valor têm os textos que dou a público, a coisa se deve, penso, em larga medida, à paixão pela literatura. Paixão de toda a vida que tive despertada ainda na infância, por artes de minha mãe Vera, tão prematuramente falecida, uma ledora compulsiva que me apresentou à obra de Jorge Amado. Criança de nove anos de idade, li, era período de férias escolares, em casa de minha avó materna, meu primeiro livro - Capitães da Areia, romance publicado no ano de 1937, em que o escritor nascido em Ferradas, distrito de Itabuna, Bahia, narra em tintas cruentas a saga e a dor de meninos e meninas em situação de rua, como diríamos hoje, habitantes da cidade de Salvador, crianças e adolescentes lançados à mais absoluta indigência. As cenas de violência que permeiam o romance, descritas com impressionante realismo, causavam-me terror. O livro, em edição antiga, com páginas soltas, desgastado pela ação do tempo, eu só lia durante o dia. À noite aquelas histórias, a um tempo poéticas e trágicas, me roubavam o sono, povoavam meus pesadelos.

Foi o começo de uma incursão pelos mistérios da Bahia, suas misturas religiosas, as lutas pela terra durante o apogeu da produção cacaueira ali pelos começos do século XX; o mundo das prostitutas, malandros e batoteiros que perambulavam pelas ruas e ladeiras de Salvador - o universo mágico de Jorge, meu passaporte de entrada para o mundo da literatura e da leitura, vícios dos quais nunca me libertei. Nem conseguiria. Como afirmou o escritor moçambicano Mia Couto, ao discorrer quanto à influência da obra do baiano sobre autores africanos, em palestra proferida por ocasião das celebrações do centenário de seu nascimento, "Jorge Amado não escreveu livros, escreveu um país."

Alimentei por algum tempo, confesso não sem alguma vergonha, veleidades literárias. Projeto sem futuro, coisa de jovem sonhador, que logo foi arquivado. A vida me fez advogado, profissão de que tiro o meu sustento e em que me realizo em toda a plenitude. Sigo lendo, obsessivamente. Quanto à ideia de publicar em livro os meus pobres artigos que a bondade do editor e a paciência dos leitores permitem que eu continue a escrever por aqui, resisto.