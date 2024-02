Aproveitei os feriados de carnaval para, como sempre fiz, descansar, fazer minhas leituras e ver filmes que já deveria ter visto há muito. Quem me conhece sabe que de folião não tenho nada. Se chove durante o tal tríduo momino, como aconteceu, prefiro; assim se evita que me venham com a ideia de sair de casa.

Nestes feriados pude acompanhar, através da emissão para a América Latina da TV 5 MONDE, cadeia internacional de televisão em língua francesa, as homenagens fúnebres oficiais prestadas ao advogado Robert Badinter, em solenidade havida defronte ao ministério da Justiça, em Paris, e a que compareceram grandes personalidades do mundo jurídico, político e cultural da França. O presidente Macron foi o orador, o que dá bem a nota da estatura de quem se homenageava.

Badinter. Este ue



Filho de judeus da Bessarábia, migra ainda criança com a família para a França, em fuga batida das perseguições antissemitas que varriam parte da Europa da primeira metade do século XX, fixando-se em Lyon. Tem a infância marcada pela tragédia, quando seu pai é preso e enviado para o campo de extermínio de Sobibor, na Polônia, onde logo depois é assassinado. O ano era 1943. Badinter tinha quinze anos de idade.

Forma-se em direito pela Universidade de Paris, obtendo mestrado na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. De volta à França, retoma seus estudos agora na Universidade de Sorbonne, passando logo a integrar seu quadro docente.

Feito advogado criminal, não recusava causas impopulares, notabilizando-se pela cruzada que empreendeu a partir da tribuna forense e da imprensa pela abolição da pena de morte naquele país. A muitos a quem defendia salvou a cabeça. Literalmente, pois a pena capital na França era executada, desde os idos da revolução de 1789, usando-se a guilhotina, engenho empregado por sugestão do médico Joseph-Ignace Guillotin, por ser, vejam só, um método menos cruel.

Alçado ao cargo de ministro da Justiça no governo de Miterrand, foi o responsável por iniciativas legislativas que representam importantes marcos civilizatórios - baniu-se finalmente a pena de morte; foi descriminalizada a homossexualidade; tiveram fim os julgamentos de exceção, que ainda aconteciam na França. A instâncias suas o estado boliviano extraditou o oficial nazista Klaus Barbie, o "carniceiro de Lyon", responsável pela morte de milhares de pessoas durante a ocupação alemã, que findou seus dias em prisão perpétua, condenado por crimes contra a humanidade. Foi presidente do Conselho Constitucional e senador pelo partido Socialista.

Badinter morre a 9 de fevereiro, mesmo dia em que seu pai, oitenta e um anos antes, houvera sido preso e deportado. Seu corpo repousará no Panteão, ao lado de Josephine Baker, Émile Zola, Voltaire e outras grandes personalidades que forjaram o espírito francês. Não sem razão.