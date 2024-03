Tenho paixão por viagens. Sobrassem-me tempo e dinheiro, gastaria a vida por esse mundo afora, qual andarilho. Viajando bem menos do que gostaria, tive ainda assim experiências fascinantes, que me marcaram definitivamente a existência. Sensações e imagens que carrego gravadas na retina e na alma.

Quero lembrar aqui uma delas. O ano era 2011. Fiquei hospedado por alguns dias, em casa de amigos, em Saint Junien, pequena e bela comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento de Alto Vienne, a cerca de 30 quilômetros de Limoges. Pouco mais de onze mil habitantes. Cidade com traços arquitetônicos que remontam ao medievo, quando nasce a cidade, em torno do culto a seu hoje santo padroeiro. Saint Junien, claro.

Foram dias inesquecíveis. Entre os tantos passeios e visitações, em meio a paisagens exuberantes, um há que me impressionou vivamente, até hoje. Fui levado a conhecer Oradour-sur-Glâne, uma outra pequena comuna a vinte minutos de carro, talvez menos, de Saint Junien. Na verdade, um sítio de memória, a memória dos horrores perpetrados durante a Segunda Grande Guerra.

O fato que retrato agora se deu a 10 de junho de 1944, alguns dias após o desembarque das forças aliadas na Normandia, o célebre dia D. Tropas nazistas se dirigiam então à região do desembarque, para prestar apoio aos que defendiam a posição. Pelo caminho sofriam ataques e atos de sabotagem praticados pelos bravos resistentes franceses. Um destes comandos militares nazistas, liderado pelo Major Adolf Diekman, ordena que seja dizimada toda a população do vilarejo, no que seria um ato de retaliação pela captura de um oficial alemão ou uma simples demonstração de força, nunca se soube ao certo qual teria sido a motivação. A operação macabra deixou um saldo de 643 pessoas assassinadas, do total de uma população de menos de mil habitantes. Entre as vítimas, 246 mulheres e 207 crianças. À pequenina vila os nazistas atearam fogo, destruindo-a por completo. Foi o maior massacre de civis em terras francesas daquela guerra. E olhem que houve outros, igualmente cruéis.

Anos depois o general Charles de Gaulle, ícone da resistência ao nazi-fascismo, pai fundador da Quinta República de França, resolve, em muito boa hora, deixar intactas as ruínas de Oradour, fazendo dali um lugar de memória. Caminhar por aquelas ruelas em que se enfileiram edificações e veículos calcinados, testemunhas silenciosas da carnificina - era como se o massacre tivesse acontecido instantes antes, é uma das experiências mais tocantes por que já passei nestes meus 55 anos de vida.

Passados quase 80 anos do banho de sangue de Oradour, a humanidade segue em marcha batida rumo a sua própria destruição. Dois bilhões de pessoas, nada menos que um quarto da população do planeta, vivem atualmente em estado de guerra; há nada menos que 91 países de algum modo envolvidos em conflitos bélicos, segundo dados da Organização das Nações Unidas. Com a lembrança da barbárie de Oradour-sur-Glâne em mente, a pergunta se impõe, inevitável: quanto de horror, dor e morte falta para aprendermos? n