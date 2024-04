Rubens Paiva e o passado que não passa

Ao longo do governo Bolsonaro, assistimos ao desmantelamento deliberado das políticas públicas de memória, verdade e justiça. Um processo que se deu por meio da sabotagem dos trabalhos das comissões de Anistia e Mortos e Desaparecidos Políticos. O projeto de desmonte atinge suas culminâncias e maior desfaçatez com a extinção desta última, em 15 de dezembro de 2022, quando ainda há por serem recuperados 160 corpos de desaparecidos forçados.

As recentes declarações do presidente Lula de que o golpe de 1964 seria "história e que não quer remoer o passado", orientando no sentido de que não houvesse, como não houve, nas esferas de governo, alusões ao golpe de Estado e seus crimes por ocasião de seu aniversário de 60 anos, dá bem a nota do retrocesso e limitações impostos pelos acontecimentos do 8 de janeiro ao nosso imperfeito processo justransicional.

Nada faz crer, pois, que conseguiremos avançar nessa pauta sem pressão, a legítima pressão política, gestada no seio da sociedade. Sob essa perspectiva, o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), sensível às contingências do momento, deliberou, em sessão realizada no último dia 2, pela reabertura das investigações em torno do assassínio do ex-deputado federal Rubens Paiva.

O caso é dotado de forte carga simbólica, por sua violência e impunidade. Rubens Paiva foi ilegalmente preso por militares em janeiro de 1971. Torturado e assassinado nos porões do DOI-Codi do Rio de Janeiro, sua morte somente veio a ser confirmada 40 anos após o seu desaparecimento, no âmbito das apurações levadas a efeito pela Comissão Nacional da Verdade. Seu corpo jamais foi entregue à família, a quem se subtraiu o direito ao luto e a sepultar seu ente dignamente.

Ouso dizer ainda que, com essa decisão, para além de reinserir na agenda pública nacional o debate sobre os crimes da ditadura e a responsabilização de seus autores, o CNDH resgata uma dívida histórica contraída com o povo brasileiro. É que ainda no ano de 1971 o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), de que o CNDH é sucedâneo, foi provocado para apurar o caso. A votação terminou empatada, resolvida por voto de minerva do então ministro da Justiça, Alfredo Buzaid. Pelo arquivamento, claro.

Anos após, um dos membros do CDDPH, que votara pelo arquivamento, ensejando o empate e a intervenção decisiva de Buzaid, o representante da Associação Brasileira de Educação, Benjamin Abdagli, confessou publicamente haver sofrido pressões de outro membro do colegiado e de um militar... O conhecimento das violações de direitos humanos cometidas pela ditadura e a responsabilização de seus agentes são condições para o aperfeiçoamento das instituições democráticas e superação do legado autoritário. Houvéssemos avançado no processo justransicional, quiçá a democracia brasileira tivesse sido poupada dos ataques do 8 de janeiro.

O escritor Milan Kundera já dizia em seu "O Livro do Riso e do Esquecimento", um de meus prediletos, que "A luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento". n