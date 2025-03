Foto: Everton Lemos (9/11/1995) Paço Municipal, no Centro, é abrigo do prefeito de Fortaleza

Tenho ido com frequência e regularidade ao Palácio do Bispo, hoje sede do Paço Municipal. Por dever de ofício, para despacho com o prefeito. A construção, em estilo neoclássico, remonta aos meados do século XIX e sempre me encantou. Entre as grossas paredes, por sobre a mobília escura e pesada que se espraia por todo o prédio, antigos candelabros e imagens sacras; uma escada em madeira, longa e íngreme a ligar o piso térreo ao superior range seu rangido típico, ao mais leve pisão; espaços vários há dedicados à memória dos muitos clérigos que por ali transitaram e fizeram a história daquela Fortaleza ainda tão provinciana — muitos dos quais emprestam o seu nome e a fama às ruas da cidade. Tudo, absolutamente tudo, convida a uma viagem no tempo, que não hesito em fazer.

Vamos a ela. Pois saibam que o sargento-mor Antonio Francisco da Silva foi seu primeiro proprietário, passando tempos depois o imóvel às mãos do comerciante Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, este homem de muitas posses, de título comendador, um dos grandes da época. Em 1860, é o imóvel vendido ao Tesouro Imperial, depois cedido à diocese para servir de residência ao bispo. Em 1912, é adquirido definitivamente pela Igreja. Morada dos Bispos por mais de 100 anos, passa a ser sede da prefeitura no ano de 1973, uma vez tornado propriedade do ente público municipal. Por uns tempos, o gabinete do prefeito saiu de lá. Logo voltou.

Não dá para não falar do belo "Bosque Dom Delgado", para o qual dá a fachada leste do prédio — uma fachada avarandada e de onde desce uma sólida escadaria em alvenaria. Em meio ao arvoredo e aos jardins projetados pelo célebre paisagista Burle Marx, correm, mansas, tranquilas, as águas do riacho Pajeú, hoje tão maltratado, ao longo de cujo leito se desenhou a cidade, sua história, sua geografia. A nossa Fortaleza nascendo a partir do Forte Schoonenborch, construído à margem esquerda do riacho, naqueles tempos distantes, quando os holandeses resolveram dar as caras por aqui, depois chamado Forte de Nossa Senhora da Assunção.

Deram ao Palácio do Bispo novo nome, agora oficial. Batizaram-no "Palácio João Brígido", em honra do combativo advogado, jornalista e político nascido em São João da Barra, então Província do Espírito Santo, intelectual que fez do Ceará a sua terra de adoção. Homenagem tão justa quanto vã, pois ninguém conhece o prédio como tal, nem a ele ligaria o seu nome, não fosse uma placa meio escondida a nos alertar quanto à novidade. E não há nessa constatação nenhum demérito ou desonra ao autor de "Miscelânea Histórica", intelectual merecedor das mais elevadas distinções, mas a verdade verdadeira é que o sobrado permanece inscrito na memória afetiva do povo desta cidade como o "Palácio do Bispo". Não sem bom motivo, afinal o sobrado guarda, altivo e sobranceiro como só ele, seus ares eclesiais até os dias de hoje, e por lá quantos bispos já não passaram? Seja como for, não se contraria a voz do povo, que se confunde com a voz de Deus, já advertiam os latinos em brocardo que vale lembrar — Vox Populi, Vox Dei.