O morto da praia talvez não saiba da lua vermelha anunciada pelos jornais durante toda a semana. Morreu sem vê-la, ou quem sabe a tenha visto e por isso mesmo entrou na água no dia anterior e de mansinho foi dando passos seguros.

Agarrando-se ao rendado que as ondas produzem, cobriu-se até a altura do peito, depois do pescoço e finalmente da cabeça. Então, já totalmente submerso, ouvindo da cidade que deixou pra trás somente o rumorejado de buzinas e iscas de diálogo, uma bolha de som coalhado, andou mais alguns metros em direção ao mais fundo.

Até que não restassem mais nem som nem luz, apenas gesto deliberado de desaparecimento, reflexo tardio de um dia já antigo cujos desdobramentos continuavam a percutir agora.

De repente o homem, que passara a manhã inteira com os pés enfiados na areia, lembrara de algo. Um amigo da escola. Uma professora. Um rabisco no caderno que não havia feito sentido naquele momento, mas que, tão logo chegara em casa, se mostrara premonitório: estava tudo escrito, pensou consigo.

O morto da praia é o corpo encontrado na última terça-feira entre os espigões. Boiava sem roupa ou marcas de violência. Carregavam-no na caixa de metal, dois homens de cada lado.

É preciso quatro vezes mais pessoas para suportar o peso de um morto e de tudo que transporta, mesmo que não possua mais nada.

Porejando no calor, conduziam-no à frente de uma nuvem de curiosos, meninos saltando e turistas com as caras lambuzadas de bloqueador. Lá vai o afogado. O homem que não tornou. O refugiado do tempo, dizia a narração de voz feminina, a imagem tremida da câmera captando o cortejo.

Sem que o vissem, contudo, o homem agora morto tinha entrado no edifício San Pedro duas noites atrás. Sozinho, levara apenas um colchão e três ou quatro livros, entre os quais uma biografia de São Tomás de Aquino e uma coletânea de poemas de Fernando Pessoa.

Uma muda de roupa. Um álbum. Uma caneta esferográfica prestes a se extinguir. Folhas soltas. Um maço de cigarros para lembrá-lo de que não fumava mais. A foto dobrada de Rita Hayworth. Um salmo anotado a lápis.

O morto agora homem armara como que uma estante feita de tijolos num canto do primeiro cômodo que encontrou na construção. Escorado contra a parede, esperou o sono.

Sonhou com o irmão perdido na floresta amazônica oferecendo-lhe uma bebida em troca de que lesse uma carta da mãe havia muito guardada.

No dia seguinte, entregou uma cédula de cinco reais ao vendedor de coco em frente ao hotel abandonado. Em goles demorados, secou toda a água. Pediu que abrissem a quenga para que lambesse a lama adocicada que se forma no miolo. A pele macia, sem viscosidades.

Levou 14 minutos retirando a carne branca com uma colher improvisada com a casca. Nesse intervalo, viu um homem correr, as costas avermelhadas e peludas encharcadas de suor, a corrente de ouro pendendo do pescoço largo. Noutras circunstâncias, noutro lugar, sob outra atmosfera, talvez o tivesse reconhecido.

Eram 9 horas quando sentou rente à praia com as fotos e um dos livros, que pôs de lado. Seguiu-se mais um tempo antes de finalmente despir-se.