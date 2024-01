Diz-se que a “dronização do olhar” é um fenômeno responsável pelo alargamento da visão, mas talvez seja o contrário. Nele, a capacidade de enxergar se estreita, com a vista tornando-se mais postiça porque se projeta artificiosamente para um horizonte cuja amplidão não abarca, mas satisfaz o fetiche de que a totalidade está disponível para deleite imediato.

Eis um desafio e tanto para a reflexão: consumar-se sem se consumir no engano. Não digo sequer estar à altura de seu tempo, mas não estar totalmente obsoleta no próprio instante de sua existência pela leviandade de depositar fé excessiva nesses dispositivos mágicos.

Penso no caso da adolescente sacrificada ritualmente pelas redes, por exemplo. Tudo ali é escancarado: a perda de aderência ao concreto transmitindo-se ao vivo, a desresponsabilização, o excesso de conexão que faz fermentar a massa egoica coletiva, judicativa e plenipotente.

Uma epidemia de virtude combinada a uma economia da fraude, que não por acaso se dão em simultâneo, enquanto as IAs substituem gradativamente o humano na tarefa de escrutinar e avalizar o que é da escala do humano.

Tenho essas coisas em mente quando a nuvem cinza estaciona sobre a cidade, alojando-se na garganta. Com o rosto coberto, leio sobre a doutrina do choque, mas tenho receio de já estar sob efeito de uma estupefação suficiente para embotar qualquer apreciação desse evento do calendário do pré (apocalipse).

Um pensamento intrusivo muito frequente: nessa sociedade do pós-choque, a inflação narratológica não seria um sintoma mais do que evidente de toda crise da narração, incapaz de narrar a própria falência?

Desatento, clico na página do jornal. Uma notícia me interpela: escritora premiada usa inteligência artificial para criar uma trama sobre o avanço da IA. Demoro a entender que não se trata de episódio daquela série famosa, mas da realidade claudicando, como naquele romance, “mil novecentos e não sei o quê”...

Cada vez mais espessa, a nuvem que se formara no céu continua a encobrir o bairro, a rua, a casa, o quarto. De suas varandas, moradores de prédios (cuja construção devastou uma parcela significativa do parque ecológico) gravam vídeos em tom de autêntica indignação.

Em meio à desordem informacional/ambiental, me pergunto sobre o lugar do gesto crítico numa época de hiperexcitação medularmente estimulada por comandos de SEO de um grande irmão “tiktoker”.

Caio noutra notícia: os muito ricos expandiram suas posses nos últimos quatro anos, período no qual o fosso entre o 1% e os 99% se abismou. Nesse intervalo, o mundo passou por uma pandemia de Covid e outra de desdemocratizacão.

Pensamento intrusivo: talvez a roda do dinheiro funcione melhor em cenários desajustados, atravessados por pestes e geridos por governos autocráticos.

Antes do fim, digito no ChatGPT: preciso de crônica moderadamente pessimista, não muito exaltada, mas também não conformista, trágica sem ser vulgar, com alusão discreta a algum romance distópico citado por participante de reality televisivo de forte apelo midiático com vocação para subcelebridade e fortuna pessoal equivalente ao PIB de uma nação pobre.