Me valho de Jeri por intuição, sentimento e projeção. Exploro Jeri para falar do Ceará, não apenas de seu litoral, mas do território, que nem é tanto o físico, mas o imaginário, o presente e o ausente, o falto e o gasto.

Um concreto por vir, que se anuncia nessa geografia em mutação, assoreada por mar, vento e capital em expansão por todos os meios, legais e ilegais, liberados pelo consórcio político-empresarial cuja ação dilapida toda latitude desde os tempos da índia de Alencar.

Digo capital, e também aqui não me limito à acepção mais imediata da palavra: sua materialidade e ressonância, a estrutura formal que captura o espaço, enquadrando-o em um certo conjunto de normas e diretrizes com a intenção mais escancarada de cercar, construir e vender.

Jeri como lote-sesmaria cuja lógica é reproduzida a céu aberto, sem necessidade de pretexto nem convencimento na arena pública. Porque o negócio, mesmo que resulte no esgotamento, se justifica. Não um regime de "plantation", mas de colonização de paradigma: um cardápio replicado em todo canto.

Daí a ressaca dessa "jericoacoarização" que começa a se sentir agora. Trata-se do continuum de saturação sem retenção, de retirada sem reposição, de extrativismo sem plantio. Obra de gestão muito mais da corrosão do que da solução, embora haja sempre quem alteie a voz para se incluir fora dessa.

Jeri é só o início, a ponta do horizonte na plataforma de uberização do litoral. Na sua captura como ideia e plano está o fracasso de todo um projeto que não é apenas econômico nem político nem turístico.

Esse capital em movimento fez de Jeri o epítome da província. Na sua exaustão a nossa, na sua imagem a do estado de águas tipo exportação, vendidas em pacotes de visita a turistas perdidos pela orla, em alguns ainda flagrante esse radar orientado para satisfazer múltiplos apetites, confessáveis e não confessáveis.

Jeri como sugestão de chegada, objeto de consumo visual e estético (um corpo erotizado de promessa latente), como ativo oficial nas redes, um entreposto de atendimento das demandas de um fluxo sem fim na tarefa de fixar a praia como signo-síntese do local.

Jeri também como tradução da cearensidade nativa (uma palavra-rota), reduzida ao par de sílabas de uma pronúncia intimista, mas que se erodiu rapidamente como modelo de uso de uma imagem atrelada a um leque de predicados: paraíso, natureza, beleza, isolamento.

Nessas qualidades de diferimento, de resto perdidas, a sua maior promoção como lugar de concentração "qualificada", inscrevendo-a como destino marcado por essa experiência de autenticidade que aos poucos se transfere para outras regiões, visto que Jeri mesmo está inviabilizada.

Mas já estava tudo lá, antes de a onda quebrar. A construção de Jeri como polo se deu mais pelas trilhas de veículos quatro por quatro do que por ideias dos governantes de turno, às voltas quase sempre com a partilha de seus próprios espaços, confundindo interesses públicos e privados, trocando CPFs por CNPJs ao sabor do vento.

A falência desse gesto levou ao aterramento de Jeri como atração e à necessidade de uma nova Jeri, rotinizada e servida como pargo na telha, pronta a substituir a anterior como função no esquema de predação que é a faixa marítima de beleza sem igual, na repetição do discurso a certeza de que as mazelas mudam apenas de endereço.