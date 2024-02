Li, entre espanto e curiosidade, a sugestão de que Franz Kafka havia sido cancelado como um inseto a quem não se perdoa que ande por aí enodoando as paredes lisas da boa consciência, uma criatura mendicante cuja moral vil afronta o asseio do regramento vigente.

Logo Kafka, atormentado e falso pudico, um varão desvairado cuja imaginação produziu horrores existenciais enquanto se masturbava com pornografia e errava, como se sabe, nos bordéis do seu tempo, tal como outros e outras antes e depois dele, escritores e ágrafos, viventes do passado e também do presente.

Cancelar Kafka não seria tarefa simples noutras circunstâncias, mas agora é diferente. Toma-se o escritor como representante comercial da própria obra, sem o qual o dito e o escrito se esvaziam de sentido, não havendo espaço que delimite essas esferas - autor e obra se confundem, para o bem e o mal.

Recém-desperto de sonhos intranquilos, metamorfoseado no próprio trabalho e aprisionado em castelos dos quais não se encontra saída nesse horizonte pesaroso, Kafka se viu assim algoritmicamente ressuscitado para se deparar com um impasse à altura de suas monstruosidades.

O pecado imprescritível, a falta nunca sanada, a maldição edênica que retroage como numa colônia penal cuja sentença jamais deixasse de se cumprir, feito esses pesadelos nos quais a tormenta é um instrumento de tortura bíblica.

Eis a ironia, Kafka punido com severidade por exércitos de arrobas assexuados e dispostos a empreender uma cruzada de higienização da literatura e de sanitização da própria vida, sempre cheia desses fluidos estranhos e de substâncias de viscosidade duvidosa que nos fazem lembrar de que temos corpos.

Medem-no, ao artista da fome e a sua miséria, com régua desvirtuada, fora do tempo, num anacronismo não somente obtuso, mas revelador de que a desinteligência já não se acanha mais, está exposta em frases e mensagens à vista de todos e passando como etiqueta dos novos ambientes, cantada e reproduzida em letras de escândalo.

"KKKafka", talvez escrevesse o gênio maldito, que se entregava, desesperançado, à contemplação de dias que se marcavam assim, pendulando entre fascinantes gradientes de tragicidade e banalidade.

Pela manhã, a guerra; à tarde, natação. E na boquinha da noite, o golpe do cancelamento, desferido décadas depois por uma audiência anônima e minoritária cujo gozo persecutório é menos o da erotização e da reflexão em torno da condição do absurdo do que o da exposição doidivanas dessa hipocondria da virtude reinante.