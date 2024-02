Decisões recentes de Toffoli deflagram um lavajatismo "reloaded"

Foto: Dias Toffoli suspende multa da Novonor, antiga Odebrecht

A pretexto de corrigir falhas da Operação Lava Jato, o ministro do STF Dias Toffoli vem deflagrando um lavajatismo com outra roupagem, agora ajustado aos novos ares políticos, com Lula no Planalto e Bolsonaro fora de campo.

Decisões recentes do magistrado, entre as quais a suspensão de multas aplicadas a empreiteiras e anulação de provas colhidas no âmbito de investigações da PF, situam-se no mesmo diapasão da malfadada ação conduzida por outro “super-juiz” (Sergio Moro).