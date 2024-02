O que revelam os movimentos de Ivo e Cid no xadrez eleitoral de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,04.02.2024:Filiação Cid Gomes e Izolda ao PSB

Cid e Ivo Gomes vêm fazendo movimentos que dão o que pensar. Se coordenados ou não, é cedo para dizer, mas se complementam ao sugerir que o PSB, maior partido em número de prefeitos no estado, não deve ficar de braços cruzados enquanto a banda petista dita o ritmo do baile eleitoral de 2024.

Já no domingo, 4, dia da reconversão cidista ao socialismo depois de uma longa temporada (para os seus padrões) no trabalhismo, o senador havia feito observar que não convém que o PT concentre as três posições do mando político – o tal do “Ceará quatro vezes mais forte”, como chegaria a brincar Ivo.

Em entrevista ao podcast “As Cunhãs” nessa quarta, 7, o prefeito de Sobral foi mais longe: advogou aberta e claramente que o PSB tenha candidato ao Paço, a despeito de o partido de Camilo e Elmano apresentar um representante à sucessão de José Sarto (PDT) – de passagem, também debochou do cacife de Evandro Leitão (PT) como candidato, mas isso não vem ao caso agora.

Eudoro responde

Em conversa com O POVO, Eudoro Santana, dirigente estadual pessebista, respondeu, sem citar Ivo, que “o grande nome do partido é Cid Gomes” e que “esse é um assunto (definição de candidatura) que temos de dialogar com o PT e todos os partidos aliados”.

“Não pode ser uma decisão de um partido isoladamente”, acrescentou o pai do ministro da Educação e um dos fiadores da ida de Cid para a legenda.

Montando o quebra-cabeças

Ambos – Ivo e Cid – mencionam a ex-governadora e hoje secretária do MEC Izolda Cela como uma alternativa – o gestor municipal se referiu a ela como um “curinga”, que pode concorrer tanto à Prefeitura de Sobral quanto à de Fortaleza, a depender dos arranjos circunstanciados.

Juntem-se as peças, e a imagem que surge revela que, recém-filiado ao PSB, o bloco de Cid ensaia propor uma espécie de reorganização da distribuição de capitais no arco governista, de modo a atualizar o novo contexto político-eleitoral cearense.

Nele, Cid passou de uma situação de desconforto e de pressão em meio a uma querela partidária, que se arrastava havia meses, para o controle de uma máquina cujo poder de influência o recoloca no jogo depois de um período de incertezas.

Candidatura?

Há quem diga que o senador (cujos suplentes são Prisco Bezerra, irmão de Roberto Cláudio, e Júlio Ventura) alimente uma disposição para se apresentar como candidato na capital cearense, caso fosse do agrado da base. O cenário é verossímil.

Mas, de certo mesmo, apenas o fato de que, dentro do PSB hoje, somente dois nomes teriam peso suficiente para galvanizar os apoios de Camilo e Elmano se entrassem de fato na corrida: Izolda, por razões óbvias, e o próprio Cid.

Cochicho de bastidor

Dentro do bloco governista, o rumor é de que uma resistência a Evandro começa a se esboçar no entorno cidista, parte por seu gesto de filiação ao PT, parte pela proximidade do deputado com Camilo, parte pelo que consideram como excesso de poder numa mesma legenda.