Evandro larga na frente na costura de apoios dentro do PT

Foto: Divulgação Deputado federal José Guimarães se reúne com Evandro Leitão em Fortaleza

Recém-filiado ao PT, o deputado estadual Evandro Leitão largou na frente na costura interna de apoios para tentar se viabilizar como candidato à Prefeitura de Fortaleza.

Apenas ontem, o parlamentar, um dos cinco potenciais nomes do partido, manteve agendas com dois deputados federais que representam correntes diferentes na sigla.

O primeiro foi José Airton Cirilo, no começo da tarde. Seguiu-se, já de noite, um encontro com José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara.

Em nota divulgada após a reunião, Guimarães informou que iniciava ali um “debate sobre a escolha do nosso candidato a prefeito de Fortaleza” e que o seu “campo político irá conversar com todos os pré-candidatos”.

Ainda segundo ele, “até março faremos nossa escolha”. Estão no páreo, além de Evandro, a deputada federal e ex-prefeita Luizianne Lins e os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio. Corre por fora o ex-deputado Artur Bruno.

“Hoje (ontem) ouvimos o pré-candidato Evandro Leitão. Fizemos um ótimo debate”, acrescentou Guimarães.

Embora não tenha explicitado preferência pelo presidente da Assembleia Legislativa como representante na disputa eleitoral, há simbolismo no fato de que o líder petista começou a rodada de conversas justamente pelo filiado mais recente.

Articulação no diretório petista

Mais que gestos, Evandro tem dado passos concretos no tabuleiro petista, avançando sobre setores da agremiação que podem ajudá-lo a construir maioria no diretório do partido caso a decisão se dê em votação nessa instância.

Mesmo que a intenção seja chegar a consenso sem a necessidade de prévias, o grupo que dá sustentação ao pré-candidato trabalha hoje para que ele tenha a maior parte dos 46 delegados que integram o colegiado responsável pela indicação da candidatura da legenda à Prefeitura.

Um dos quadros postos à mesa, Guilherme detém uma parcela das cadeiras no grupo, somando pouco menos da metade dos componentes. Os demais estão distribuídos entre as diversas correntes.

Caminho pavimentado para 2024

Desde que se filiou ao PT e se tornou pré-candidato, Evandro vem se deslocando no jogo, primeiro com foto ao lado de Lula e depois aparecendo com o presidente durante cerimônia de inauguração da pedra fundamental do ITA na capital cearense.

Antes disso, no primeiro ano do governo de Elmano de Freitas, chegou a assumir a gestão do Executivo por um período em que intensificou compromissos na periferia da cidade.

No PT, os sinais hoje são mais claros do que nunca: a postulação encaminhada pelo establishment petista é a dele, sem margem para mudanças – ao menos não admitida publicamente.

Resta saber, então, como os articuladores de uma possível candidatura de Evandro pretendem lidar com uma variável de difícil resolução: Luizianne.

Se vão tentar afastá-la do campo, o que pode resultar em trauma e minar uma eventual adesão dessa ala a Evandro; ou se, pelo contrário, devem sentar para discutir 2024 e 2026, com um aceno para a vaga no Senado.

O “timing” dos apoios

Outro detalhe importante nessa série de reuniões de Evandro com aliados é o “timing” político, exatamente depois das manifestações de Cid Gomes e Ivo dentro do PSB por uma candidatura própria do partido na sucessão de José Sarto (PDT).

Tomados em conjunto, os movimentos de Guimarães e Zé Airton não apenas reafirmam uma representação petista na disputa, mas emprestam força ao nome de Evandro.