Ricardo Lewandowski encara primeira crise à frente do Ministério da Justiça

Foto: Lewandowski garante continuidade em programas do Ministério da Justiça

Menos de 15 dias após assumir o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski encara a sua primeira crise no posto.

Nessa quarta-feira, 14, o ex-integrante do STF determinou o afastamento da direção da penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois do registro de fuga de dois internos: Rogério da Silva Mendonça, 36, o “Tatu”, e Deibson Cabral Nascimento, 34, conhecido como “Deisinho”.

Além da medida, o novo ministro também estabeleceu intervenção na unidade, com envio de um policial penal federal para assumir o controle dos trabalhos no local.

Criado em 2006 para o combate ao crime organizado, essa foi a primeira vez que o sistema de segurança contabilizou o escape de detentos.

Em todo o país, existem cinco presídios do tipo: em Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Porto Velho (RO), Brasília (DF) e o de Mossoró, inaugurado em 2009, com capacidade para 208 presos.

Oposição de olho

Sucessor de Flávio Dino na pasta, Lewandowski estipulou uma condição para que chefiasse o ministério: a manutenção da Segurança Pública sob a sua alçada, uma vez que, dentro do próprio governo, havia alas que defendiam o desmembramento da estrutura, de maneira a acomodar mais aliados. Venceu, porém, a tese do ex-magistrado.

Desde o início do terceiro mandato de Lula (PT), o tema tem sido uma das fragilidades da gestão, cedendo espaço para que a oposição explore o assunto no Legislativo e nos espaços de disputa política.

A fuga de presos em Mossoró tem potencial para municiar políticos e defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a exemplo do ex-juiz Sergio Moro, hoje senador pelo União Brasil do Paraná.

Lewandowski na mira

Pelas redes, o ex-titular da Justiça pediu esclarecimentos do Planalto sobre o ocorrido. Na Câmara e no Senado, parlamentares se articulam para convidar Lewandowski a tratar do assunto.

Os problemas começam aí. Na função, Dino saiu-se sempre muito bem no enfrentamento com os bolsonaristas. Caso seja convocado, o ministro da Justiça terá o mesmo desempenho?