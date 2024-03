Cientes de que os serviços do edifício São Pedro chegaram ao fim e o prédio já não tem tanta serventia no retrofit da orla da metrópole, convocamos os fortalezenses a pensar no futuro e escolher, desde já, o que colocar no lugar desse navio encalhado e prestes a ir a pique, cumprindo o destino de todo o patrimônio da urbe, ou seja, consumir-se na voragem da ferrugem e da negligência.

Como tudo é democrático na capital cearense, sobretudo a ruína, queremos facultar ao morador da Cidade essa decisão tão importante. Para tanto, as autoridades lançam um concurso cuja finalidade é selecionar os melhores palpites para ocupar o espaço vazio da nau naufragada que o tempo e a inépcia compartilhada pelos setores público e privado diligentemente ajudaram a destroçar, novamente comprovando essa atávica vocação para jogar no mato, desincumbindo-se de qualquer responsabilidade.

Como se sabe, as opções no cardápio abundam, das mais tradicionais às mais descoladas, entre as quais estão a modernosa farmácia-conceito, o bistrô mais "clean" ou o charmoso restaurante regional climatizado, com gastronomia na base do creme de leite, estacionamento privativo e cercadinho VIP, envolvido em concertina e alarmes anti-pedinte.

Há também o clássico e mais básico açaí, sempre solicitado pelos citadinos de renda intermediária, além de uma petshop ou, talvez, um ambiente calculadamente rústico, com ares de instalação industrial abandonada, voltado para o crossfiteiro local, dispondo de galpão cobrindo todo o terreno (próprio para estertorar os músculos com liberdade) e de uma acústica perfeita para que os grunhidos de esforços reiterados se possam ouvir com acuidade.

Convém não descartar, como alternativa, uma bela expansão daquela rede de sorveterias que são a cara da nossa gente, ou mesmo um posto de combustível gourmet, com uma boutique onde se possa curtir o "sunset" sentado, apreciando o subir acavalado do preço da gasolina nas bombas nos finais de tarde da city, enquanto se provam dos quitutes especialmente preparados pelo chef de cozinha Betão.

Ora, o claudicante São Pedro pode dar lugar ainda a outra mania do nativo viajado: o terraço. No melhor estilo europeu, com brunch diário e regabofe aos domingos, diversificando a clientela com sambinha ou música pop ao vivo, sem perder jamais o jeitão "exclusif", conjugando refino segregacionista com o estilo falso popular, tão em voga atualmente.

Cumpre esclarecer que todo o certame é financiado por construtora que adverte, de antemão, em nota prévia e amplamente divulgada, não ter qualquer interesse na demolição do São Pedro e que até financia uma exposição na tentativa de resgatar a rala memória arquitetônica de Fortaleza.