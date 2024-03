Bastidores da operação policial que mirou no prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra

Foto: Yago Pontes / O POVO CBN Cariri Gledson Bezerra realizou coletiva na manhã desta quarta-feira, 13.

O prefeito Glêdson Bezerra (Podemos), de Juazeiro do Norte, já estava de pé às 6 horas da manhã de ontem quando agentes da Polícia Civil do Ceará e integrantes do Ministério Público bateram à sua porta para cumprir mandados de busca e apreensão, parte da operação “Nullum Pactum”, que investiga suspeitas de fraude em licitação e outros crimes.

Segundo o gestor, “era algo que eu já esperava (...) porque, aqui nos bastidores da política de Juazeiro, o pessoal já conversava sobre isso. Não sabia a hora, mas isso foi altamente dito”.

De sua casa, Glêdson revelou ao O POVO em entrevista, os policiais coletaram “dois aparelhos de telefone e um tablet”, que serão agora periciados no âmbito dos trabalhos.

De acordo com o MPCE, foram executados ao todo 14 mandados de busca e apreensão em Juazeiro do Norte, Aquiraz e Tejuçuoca, em residências (entre as quais a do prefeito) e nas sedes de empresas de outros alvos da investigação.

As suspeitas

Encarregada da diligência, a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) apontou indícios de “corrupção, fraude em licitações, falsidade ideológica e associação criminosa” a partir da análise de contratos celebrados pela Prefeitura e entes privados. Glêdson nega as acusações.

Para ele, não há dúvida de que se trata de uma ação com viés eleitoral. “Acho que tem fundo político. Não existe esse tanto de coincidência, não posso ser ingênuo a esse ponto. É toda uma mobilização (de opositores). Por que estou sendo investigado? Por ter pegado uma coleta de lixo que custava R$ 4,5 milhões e a contratação que fiz baixou pra R$ 2,2 milhões? É o cúmulo do absurdo”, declarou.

As denúncias

O prefeito relatou então que, entre o final do ano passado e o início deste ano, havia procurado o MPCE para apresentar uma queixa de que vinha sendo alvo de vazamentos de adversários, que saberiam de antemão que ele se tornaria investigado.

“Fiz uma denúncia junto ao MP porque as informações que rolavam aqui era que iriam conseguir (afastá-lo do cargo). Eles quem? Os vereadores. O presidente da Casa fez uma denúncia, conversou com outro vereador e disse textualmente que eu iria ser alvo de investigações e de afastamento. Estava esperando isso a qualquer momento”, acrescentou o chefe do Executivo de Juazeiro.

Candidato à reeleição em 2024, ele atribuiu a iniciativa a uma tentativa de prejudicá-lo na disputa pela recondução. “O que se comentava muito é que iria haver operação neste ano eleitoral para desgastar a minha imagem”, avaliou.

Além de Glêdson, foram objeto da ação a atual secretária e o ex-titular do Meio Ambiente e Serviços Públicos da cidade. A gestora foi afastada por 180 dias após o Tribunal de Justiça (TJCE) acatar pedido do MPCE.

O POVO apurou que não houve solicitação de mesmo teor contra o prefeito.

Visita da Procap

Ainda que diga que já estivesse preparado, Glêdson admitiu que se “entristece porque, quando veio o primeiro movimento da Procap no Juazeiro (em 2023), fizemos questão de deixar uma sala à disposição deles, entregamos caixas e mais caixas de documentos”.

“E aí, quando a Procap aqui esteve e conversei com eles, pedi uma agenda e uma audiência com o diretor da Procap, o chefe geral”, continuou o prefeito, complementando: “Nós tivemos esse encontro, foi todo gravado, tudo direitinho. Eu falei pra ele do receio que eu tava tendo, apresentei pra ele os prints das conversas”.

Sobre a operação dessa quarta, 13, o gestor considerou que, “por mais que você esteja preparado psicologicamente pra isso, obviamente que incomoda bastante, em especial pelas circunstâncias que acabei de citar”.