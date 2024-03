Digo ainda porque há uma defasagem entre o ato e o objeto, ou seja, entre o trabalho de leitura e a demolição do imóvel, já em avançado estado de progressão, que é ao final uma das estratégias de todo ataque à memória da cidade.

Esse dar-se conta de que se chega em demora, em atraso, jamais a tempo do zelo e da contenção, vagando sempre nesse espaço liminar entre o lamento e o conformismo que são os marcos de recepção dos gestos públicos.

O São Pedro vai abaixo, mas penso agora é nessa mentalidade para a qual o prédio não se constitui como patrimônio porque foi erguido como morada da elite fortalezense. Ora, a metrópole inteira se ergueu sob o signo da desigualdade.

Do Passeio Público às bibliotecas, da Estação ao Dragão, da Praça Portugal aos parques verdes, do teatro ao cinema com um pedágio simbólico de acesso, seus espaços se definem nas tensões de clivagem de classe, que estabelecem o que se conserva e o que se erode com o tempo, o que se retém e o que se perde na malha do axadrezado de suas ruas, já desenhadas como parte de uma estratégia de controle e dispositivo de governança de uns pelos outros.

Nenhuma monumentalidade ou acervo (museológico, iconográfico etc.) se elabora sem recorrer a algum grau de colonialidade e pilhagem, de imposição de línguas e subtração de materialidade de comunidades mais vulneráveis. No projeto da modernidade, mesmo a permanência e a preservação são traços de privilégio.

Considerem, por exemplo, a confecção de um álbum fotográfico de família, os custos para revelação e os esforços reiterados para a guarda por décadas de um suporte precário dentro da qual os fragmentos de vida se imantam, protegidos de toda corrosão.

Algo diferente se dá numa periferia, onde as casas (e as suas imagens) se derrubam facilmente para que logo se construam outras. Nada se sustenta por muito, seja por necessidade, seja por sobrevivência, seja por negligência.

Não digo que tudo não devesse se encaminhar de outro modo, apenas que as dinâmicas sociais que balizam as condições de habitabilidade num núcleo como o nosso acabam por moldar as formações construtivas nesse patamar vertiginoso e predatório.

A arquitetura, os materiais, a durabilidade, tudo se governa nesse diapasão, no qual o velho cede espaço ao novo em ritmo alucinado. Os casarios, as torres, os hotéis, enfim, toda essa rede icônica de uma antiga urbanidade operou um dia como esfera representativa de relações de poder assimétricas. Mas esse passado de marcação vergonhosa não os condena a permanecerem assim, plasmados nesse fotograma de injustiça.

O presente relê a pele urbana, conferindo-lhe sentidos estranhos a sua intenção e instituindo possibilidades diversas de ocupação de lugares que um dia se destinaram ao apagamento e até ao inominável da crueldade.

Não fosse desse jeito, o aparato arquitetural dos campos de concentração do nazismo, para citar apenas um caso hiperbólico, não teria se convertido em lugar de visitação e exame de uma matéria que desafia o contemporâneo, mas para a qual é necessário se voltar.

Sem pretender comparação, de resto descabida, é por essa via que talvez o São Pedro pudesse se salvar como mais um dos elementos da trama de nossa história, feito patrimônio porque atesta uma certa configuração de Fortaleza, capital cuja maior vocação foi sempre rasurar os seus próprios passos a pretexto de aformosear-se.