Os mistérios da "autodelação" de Mauro Cid

Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil As contradições de Mauro Cid

.

Triplamente suspeito (joias, vacinas e golpe do 8/1), o tenente-coronel Mauro Cid caiu numa arapuca criada por ele mesmo, seja com que finalidade tenha sido. Se trapalhada ou estratégia cujo sentido não se conhece ainda, não importa.

Cid foi novamente detido pela PF por descumprir as medidas cautelares previstas na colaboração premiada, agora em risco depois da divulgação dos áudios - um "exposed" levado a cabo pelo ex-ajudante de Bolsonaro. O que pretendia Cid com essas mensagens? É pergunta que comporta muitas respostas.

Arrisco uma: longe de apenas dar vazão a sentimentos pesarosos, talvez quisesse mandar recado para consumo interno do bolsonarismo, que decodificaria os lamentos que levantam suspeitas sobre o trabalho da Justiça como peça importante da narrativa do ex-chefe do Executivo, qual seja, a de que é perseguido.

Assim, Cid estaria no melhor dos mundos: beneficiado com o acordo e perdoado pela claque. Mas, nessa hipótese, ele teria sido tão ingênuo a ponto de acreditar que os conteúdos não vazariam? Ou, pelo contrário, foram confeccionados para que ganhassem o mundo? Logo, se os enviou, foi ciente do potencial de estrago que teriam no caso de se tornarem públicos. Estrago sobretudo para o delator, e não para Bolsonaro.

Nessa história, apenas Cid tinha a perder. O mistério é que tenha se colocado nessa situação em que precisou recuar do que havia dito, sem imaginar que seria preso de novo e sem colher dividendos com o ex-mandatário. Com um agravante: a depender de com quem tenha se dado o diálogo de Cid, os termos da delação estarão anulados.

