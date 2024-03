Agora se sabe que os seis anos desde o assassinato de Marielle Franco, em março de 2018, não se passaram por mera contingência, mas, a se confirmar o relatório da Polícia Federal sobre o caso, por deliberada ação de um grupo que opera como um tripé da inteligência criminosa, com ramificações no Legislativo e no Executivo.

As prisões do deputado federal Chiquinho Brazão (expulso do União Brasil), do conselheiro do TCE e irmão Domingos Brazão e do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, sugerem que as organizações milicianas não se constituem como um "Estado paralelo", dando a ideia de um grupamento que se consolidasse à revelia das administrações. Dá-se exatamente o contrário: a ocupação desvirtuada do Estado é peça fundamental no incremento dessa engenharia.

O Poder Público torna-se, então, instrumento do qual essas facções lançam mão para obter ganhos de ordens diversas, do jogo do bicho à especulação imobiliária. De maneira que não se trata apenas de mapear os modos de articulação das milícias, sua partilha de territórios e seus mecanismos de defesa, mas rastrear desde a origem como manejam a própria institucionalidade a seu favor.

Isso é tarefa urgente, como tem mostrado a investigação da execução de Marielle e do motorista Anderson Gomes, ao que tudo indica vítimas de uma embocadura de interesses que se viram contrariados pela atuação da parlamentar. Daí que tanto tempo tenha transcorrido sem respostas oficiais para o episódio. Nesse período, a máquina pública, usurpada por esse braço nucleado em múltiplos níveis, agiu para produzir o silenciamento do crime, dificultando qualquer progressão, extraviando provas e retardando diligências que pudessem elucidá-lo.

O ponto falho, obviamente, foi a delação dos ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, sem as quais o quadro não se completaria. Essas colaborações foram cruciais para remontar um quebra-cabeças cujas peças não haviam sido perdidas, mas embaralhadas e escondidas por quem tinha a obrigação de solucioná-lo.