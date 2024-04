Parecer do Ministério Público Eleitoral veta saída de deputados do PDT sem perda de mandato

Foto: Divulgação/Assessoria Encontro do PDT que definiu comando de Cid Gomes

O Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou contra a preservação do mandato de deputados do PDT no Ceará que pretendam deixar o partido sem justa causa.



Em parecer do dia 1º de abril, o MPE rejeitou todos os argumentos apresentados por 14 parlamentares pedetistas (entre titulares e suplentes) como parte de uma Ação de Justificação de Desfiliação Partidária impetrada no Tribunal Regional Eleitoral (TER-CE).



O processo entrou ontem na pauta do pleno do órgão, com apreciação prevista para as 10 horas desta quarta-feira, 3.



O que diz o MPE



O POVO teve acesso ao parecer. Nele, a procuradora Regional Eleitoral Marina Romero de Vasconcelos recusou a validade das cartas de anuência concedidas aos deputados, afastou a hipótese de grave discriminação pessoal contra os autores e descartou ocorrência de mudança substancial ou desvio reiterado no programa partidário do PDT.



Esses três tópicos estruturaram a peça formulada pela defesa dos 14 deputados, entre os quais estão Salmito Filho, Guilherme Landim, Guilherme Bismarck, Romeu Aldigueri, Sergio Aguiar, Lia Gomes, Osmar Baquit e outros.



Depois de analisar os argumentos dos pedetistas, a magistrada concluiu que, “por todo o exposto, considerando que as cartas de anuência obtidas pelos autores foram invalidadas internamente pelo partido, bem como a não demonstração da existência das hipóteses de justa causa para desfiliação partidária sem perda de mandato suscitadas, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela improcedência da ação”.



Sem perseguição



Para a juíza, no curso das oitivas realizadas (foram ouvidas quatro testemunhas) e do exame das provas ofertadas, não se caracterizaram nem a perseguição política nem o desvio programático da legenda trabalhista.



A respeito de trecho de fala do senador Cid Gomes (PSB), um dos ouvidos pelo MPE, a procuradora observou que o ex-governador “cita as supostas tentativas de alterar as lideranças da ALCE (Assembleia Legislativa), envolvendo Guilherme Landim e outros, o que, como dito, não seria isoladamente uma configuradora de grave discriminação pessoal, aproximando-se mais da natureza de uma disputa política interna por cargos e posições dentro do partido”.



Aliança com Wagner



Mais à frente, sobre a acusação de que a direção do PDT no Ceará estaria se aliando ao União Brasil, a juíza entendeu que “a suposta aproximação citada entre o PDT nacional e o partido União Brasil, cuja liderança apresenta-se como adversário histórico do PDT e PT locais, trata-se de questão não demonstrada”.



Segundo a procuradora, isso se deve ao fato de “não ter ocorrido qualquer aliança nas últimas eleições, tendo sido citadas apenas notícias de comentaristas políticos sobre supostos ‘murmúrios’ a respeito”.



De acordo com Marina Romero de Vasconcelos, “não se trata, portanto, de algo sedimentado, mas de suposições que são negadas pelo PDT em todas as suas manifestações nos autos”.



Oposição a Elmano



A magistrada também rejeitou a possibilidade de que a oposição manifestada por uma parcela do PDT em relação ao governo recém-eleito de Elmano de Freitas (PT) se constituísse como motivo suficiente para pedir desfiliação sem risco para o mandato.



“Sobre a alegada eventual oposição ao governo estadual promovida pelo PDT”, escreveu, “tal não é cabalmente demonstrada e, como dito, a divergência entre os partidos vinha desde as eleições 2022, o que, consoante já defendido, não seria capaz de demonstrar mudança no programa partidário no presente caso”.



“Desse modo”, continuou a procuradora, “também entende esta PRE pela inexistência da justa causa para desfiliação partidária decorrente de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário no presente caso”.



Tática Evandro



No geral, então, o parecer do MPE tratou como disputas típicas da vida partidária e política os elementos que os deputados do PDT cearense apresentaram ao TRE-CE a fim de conseguir liberação para deixar o partido sem perder o mandato.



O movimento desse bloco de parlamentares repete o gesto de Evandro Leitão, presidente da Assembleia, cuja ação de desfiliação foi acolhida por unanimidade no pleno da corte eleitoral, sendo liberado para se filiar a outra legenda, como acabaria fazendo ao ingressar no PT.



Mesmo com o parecer recomendando a recusa da ação dos pedetistas, o TRE-CE pode encaminhar entendimento diferente, votando favoravelmente ao pleito dos requerentes.