Luizianne estará fora da disputa em Fortaleza pela primeira vez em duas décadas

Foto: TATIANA FORTES Convenção do PT homologa candidatura de Luizianne Lins à Prefeitura de Fortaleza em 2016

Ex-prefeita e deputada federal, Luizianne Lins (PT) estará fora da disputa pela Prefeitura de Fortaleza pela primeira vez em duas décadas.



Candidata ao Paço em 2004, a então deputada estadual elegeu-se como chefe do Executivo municipal ao derrotar Moroni Torgan no segundo turno. Quatro anos depois, foi reconduzida para um segundo mandato à frente do Palácio do Bispo ainda no primeiro, deixando para trás Moroni, Patrícia Saboya (impulsionada por Ciro Gomes) e outros quadros.



Em 2012, marcou presença indiretamente na corrida eleitoral por meio de Elmano de Freitas, ex-secretário da Educação e postulante a sucessor que terminaria o primeiro turno na dianteira (25,44%), mas seria vencido no turno subsequente pelo desafiante Roberto Cláudio (PSB então, hoje no PDT).



Luizianne voltaria em 2016 e 2020, pleitos nos quais não logrou ir à etapa complementar, ficando em terceiro lugar nos dois, com 15% e 17% dos votos válidos – uma corrida conquistada por Roberto Cláudio e outra por José Sarto, ambos pedetistas.



Ao todo, foram cinco participações eleitorais da petista. Desse total, em apenas uma LL obteve apoio do então governador do Estado. Foi em 2008, quando Cid Gomes endossou sua reeleição, contrariando desejo do irmão Ciro, que advogava pelo nome de Patrícia.



Antes e depois disso, porém, Luizianne não teve adesão do gestor do Abolição, em 2004 porque o governante era Lúcio Alcântara, à época no PSDB, e em 2012 porque Cid e LL romperiam na esteira do processo de escolha do candidato à Prefeitura (desta vez, ele queria outro nome que não o de Elmano).



Em 2016, já sob governo de Camilo Santana (PT), Luizianne pleiteou o Paço em voo solo e num momento em que o partido de Lula estava sob ataque cerrado da Lava Jato. Lançado por Cid, Camilo manteve-se neutro no primeiro turno e abraçou a postulação de Roberto Cláudio no segundo contra Capitão Wagner.



Em 2020, nova candidatura de Luizianne ao Executivo, agora num contexto de avanço do bolsonarismo. E, de novo, ela e Camilo estariam em lados opostos: a petista como candidata, o governador como aliado de José Sarto.

Durante esse período de 20 anos, a ex-prefeita e o hoje senador licenciado e ministro da Educação jamais embarcaram na mesma canoa, embora integrem o mesmo partido.



Essa cisão se explicitou no último domingo, 7, quando o deputado estadual Evandro Leitão, nome escolhido por Camilo para representar o PT em 2024, conseguiu o maior número de votos para se tornar oficialmente candidato da legenda na eleição deste ano.



Também pré-candidata, Luizianne somou 29%, ante 59% das quatro chapas que estão com Evandro, único dos cotados do PT que não pode votar – ele é recém-filiado.