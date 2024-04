Foto: AURÉLIO ALVES Andre Figueiredo, deputado federal e presidente nacional em exercício do PDT

Deputado federal pelo Ceará e presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo assume nesta terça-feira, 16, a liderança da maioria na Câmara.



A função projeta o parlamentar num momento importante de reestruturação do partido no Ceará e em Fortaleza, após a saída do grupo do senador Cid Gomes, hoje no PSB.



Em meio à crise no PDT, Figueiredo chegou a se dividir entre os comandos das executivas nacional e local, mas cedeu lugar para que Cid, com quem media forças, assumisse o posto provisoriamente.



O arranjo, porém, não surtiu efeito na pacificação pedetista, que mergulhou ainda mais numa tormenta que resultaria na desfiliação do grupo do senador sobralense.



Depois desse vaivém, e de muitas intervenções judiciais, o PDT no estado está sob direção do ex-senador Flávio Torres, um aliado de Figueiredo.