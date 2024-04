Cid e Girão votam a favor de PEC que criminaliza porte de drogas

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado SENADOR Cid Gomes (PSB) votou contrário à proibição de "saidinhas"

Da bancada do Ceará no Senado Federal, Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) votaram a favor de PEC que criminaliza o porte de drogas, proposta aprovada em dois turnos nesta terça-feira, 16, em votações com placares de 53 a 9 e 52 a 9.



Suplente de Camilo Santana que assumiu o mandato recentemente, Janaina Farias (PT) foi a única a se manifestar contra a medida, seguindo orientação do partido.



Na casa legislativa, dos partidos com representação, o PT foi o único a encaminhar voto contra a proposição apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso.



A PEC agora passa à Câmara dos Deputados, onde deve ser apreciada nas próximas semanas, em uma reação coordenada contra votação no STF que se detém sobre a descriminalização da posse e porte da maconha para uso pessoal.

O placar no Supremo atualmente é de 5 a 3 a favor de descriminalizar, mas o julgamento foi interrompido após pedido de vistas de Dias Toffoli.



Na pauta legislativa, Cid e Girão costumam adotar posturas diferentes. Ex-governador, o pessebista se alinha à agenda do governo Lula, divergindo apenas ocasionalmente.



Girão, contudo, está situado no campo do bolsonarismo, aderindo às bandeiras da base do ex-presidente da República.