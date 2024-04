Luizianne diz que vai reunir grupo para "definir posição" sobre encontro do PT

Foto: Reprodução/YouTube PT Ceará Deputada federal Luizianne Lins

Um dos cinco nomes que se apresentam como pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza, a deputada federal Luizianne Lins disse à coluna que vai agrupar seu bloco nesta sexta-feira, 19, para fechar entendimento em torno do caminho para o encontro do PT, agendado para o domingo, 21 de abril.



“Vamos nos reunir para definir posição”, declarou a ex-prefeita.



Dos 200 delegados que devem votar para escolher o representante do partido na disputa pelo Paço, Luizianne obteve 58. Evandro Leitão, adversário direto na corrida interna, somou 118 quadros, com possibilidade de chegar a 140 caso consiga a adesão dos deputados estaduais Guilherme Sampaio (20 delegados) e Larissa Gaspar (4), ambos pretendentes a candidato.



À coluna, um interlocutor de Evandro assegurou que tanto Guilherme quanto Larissa devem apoiar o presidente da Assembleia, mas essa manifestação em seu favor só seria dada no próprio encontro do partido no domingo, e não antes.

Em nota divulgada no dia 7 de abril, horas depois da inscrição das chapas, Luizianne chegou a afirmar que a dinâmica partidária da legenda havia sido influenciada por forças externas ao PT.



A preço de hoje, a tendência é de que a parlamentar não se alinhe a uma possível candidatura de Evandro, esvaziando qualquer apoio que o bloco poderia fornecer ao deputado no pleito.