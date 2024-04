Luizianne adia para amanhã decisão sobre encontro do PT

Foto: FÁBIO LIMA LUIZIANNE Lins, deputada federal e ex-prefeita

Após reunião que começou na tarde desta sexta-feira (19) e entrou pela noite, o grupo da deputada federal Luizianne Lins adiou para sábado, véspera do encontro do partido, a decisão a ser levada para o dia da escolha do candidato do PT.



À coluna, aliados da petista admitiram que há outra rodada de conversa amanhã à tarde com o “campo de esquerda que se agrupou em torno da liderança” da ex-prefeita.



Até agora, não houve consenso em torno da posição a ser tomada pelo bloco, que conseguiu eleger 58 delegados para o encontro.



Na mesa, há duas possibilidades: levar a decisão do domingo para o voto, ou seja, manifestar divergência no processo, impedindo que Evandro Leitão seja aclamado. Ou liberar os delegados para que votem conforme entenderem mais adequado.



A coluna apurou que a deputada está ouvindo toda a base na tentativa de chegar à melhor estratégia para a agenda do domingo. Mas não tem sido fácil.



Pessoalmente, LL não deve declarar formalmente apoio, tampouco fazer campanha para Evandro na disputa eleitoral de 2024.



A petista pode, contudo, dar carta branca para que seu grupo adote uma postura mais próxima do entendimento com as demais forças políticas cuja adesão é esperada por Evandro, a exemplo de Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar.



A expectativa é de que ambos, que somaram 20 e 4 delegados, respectivamente, declarem-se “evandristas” durante o encontro, mas não antes.



A intenção do bloco do presidente da Assembleia, como a coluna já havia mostrado, é construir o máximo de consenso na sigla para evitar o processo de votação. Para ele, é interessante que seu nome seja acolhido.



As críticas ao processo já feitas por Luizianne, porém, dificultam essa costura. Em nota de 7 de abril, a deputada alegou que haveria interferências externas na dinâmica partidária, sem citar quaisquer nomes.