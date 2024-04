Pacheco, a PEC das drogas e o bolsonarismo

Foto: Lula Marques/ Agência Brasil Presidente do congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco

Já sob o figurino de pré-candidato a governador em 2026, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tenta, mineiramente, manter um pé na canoa do lulismo e outro na do bolsonarismo. Enquanto faz acenos ao Planalto em medidas de estrito interesse do chefe do Executivo e se oferece como contrapeso a Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Congresso granjeia popularidade entre extremistas e punitivistas.

Exemplo disso é esse combo recente de projetos-bomba, um que veta saída de presos e outro que criminaliza porte e posse de drogas. A intenção de ambos é a mesma: responder a um anseio populista de mais encarceramento e rigidez no combate às drogas, como se desmantelar medidas de reinserção social e prender jovens de periferia significassem outra coisa senão maior pressão sobre o sistema penitenciário.

Pacheco sabe disso, mas, novamente, seu foco está na disputa de daqui a dois anos, quando tentará se viabilizar com apoio de Lula, mas sem abrir mão do eleitorado de direita. A PEC das drogas é significativa desse equilibrismo - ou desse "pachequismo".

Primeiro porque, como emenda, inscreve o dispositivo antidrogas na Constituição, consagrada a princípios e regramentos mais gerais. Ou seja, não se trata apenas de lei cuja interpretação poderia eventualmente mudar de juiz para juiz. Está na carta magna.

Segundo porque, pelo momento político, a proposta, que segue para a Câmara, é recado evidente ao STF, que está prestes a descriminalizar o porte de drogas, diferenciando usuário e traficante.

