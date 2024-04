Evandro e Sarto antecipam disputa eleitoral em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES José Sarto e Evandro Leitão batem boca pelas redes sociais

Definido nesse domingo (21) como pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão já tinha se mostrado à vontade na véspera trajando o figurino de representante do partido. Pelas redes sociais, duelou com o atual gestor da capital cearense, José Sarto (PDT), que buscará se reeleger. Nesse embate, ambos anteciparam não apenas a disputa eleitoral, mas parte das armas que devem apresentar na queda de braço. Evandro, como já se notou, vai explorar ao limite o alinhamento entre os governos estadual e federal e os benefícios que podem decorrer dessa aliança. Sarto, por sua vez, sinaliza para ataque aos pontos frágeis das administrações petistas nos dois âmbitos, local e federal, com foco em segurança e economia.

L de quê?

Nenhuma dessas cartadas é propriamente nova. Elmano de Freitas, no pleito de 2022, recorreu ao discurso do "Ceará três vezes fortes", sendo bem-sucedido então. Já a oposição, representada por Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT), tentou convencer o eleitorado de que mais um governo petista não seria conveniente. Venceu a tese de Elmano, cujo principal fiador foi o senador licenciado e hoje ministro Camilo Santana (Educação). A dúvida é: aplicar a mesma estratégia em Fortaleza pode surtir efeito semelhante em 2024? Uma ala do bloco "evandrista" calcula que sim. Outra, porém, faz ressalva a essa fórmula, receando que possa ter se desgastado e não ser tão eficaz no microcosmo fortalezense.

O papel de Luizianne

Evandro Leitão foi escolhido ontem como pré-candidato com placar antecipado pela coluna: cerca de 140 votos (70% dos apoios), excluídos apenas os dos delegados liderados pela deputada federal Luizianne Lins, que também postulava candidatura pelo PT. Fora da corrida, a ex-prefeita, contudo, terá papel relevante, quer esteja ausente ou não. Ao O POVO, um interlocutor avaliou que agora é hora de "lamber as feridas e aguardar os acontecimentos". O petista não descarta, no entanto, que LL ofereça um "apoio crítico" a Evandro - não se sabe se mais para crítica ou mais para apoio. Para esse segmento "luiziannista", a candidatura do PT ao Paço ainda precisa de seus votos para ter capilaridade, visto que tanto Elmano quanto Camilo e o próprio Evandro detêm mais capital político no interior do Estado do que em Fortaleza.

A briga pela vice

Passado o encontro, abre-se a briga pela vice na chapa que deve ser encabeçada por Evandro. E um perfil ideal já surge na linha de frente dos seus apoiadores: uma mulher, com boa articulação e enraizamento na Capital. À coluna, o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães, confirmou a informação. De acordo com ele, a posição de vice tem que ser "de preferência uma mulher", mas isso ainda será discutido "com todos os aliados". Alguns nomes, todavia, despontam, citados aqui e ali. Um deles é o de Luísa Cela, titular da Secult-CE, recém-filiada ao PSB e com domicílio eleitoral em Fortaleza. Outro é o da vereadora Ana Paula Brandão (PSB). Longe do ninho socialista, há opções também no PSD de Domingos Filho e no MDB de Eunício Oliveira.

O tamanho da aliança

A composição da vice, aliás, tem tudo para ser o primeiro desafio de Evandro em sua pré-candidatura, já que há mais de um interessado no posto. Pelo gigantismo do arco de Elmano, não será tarefa simples compatibilizar tantos anseios numa mesma chapa. A preço de hoje, o bloco soma entre nove e dez legendas. Deputado estadual pelo PT, Francisco de Assis estima que Evandro pode contar com um condomínio de até 11 siglas na sua campanha para chefe do Executivo.