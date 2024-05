Foto: FERNANDA BARROS TENDÊNCIA é que vice de Evandro seja algum nome do PSB de Cid Gomes (PSB)

Lá se vão três meses desde que o senador Cid Gomes ingressou no PSB, ainda sob comando do ex-deputado Eudoro Santana, pai do ministro Camilo (Educação).



Conta-se que, como acordo para sua filiação e a de seu grupo, havia a sinalização de que, passado algum tempo, o ex-governador assumiria os trabalhos de fato e de direito no partido socialista.



Por enquanto, nada - embora Cid esteja montando chapas Ceará adentro, tarefa que realiza como poucos entre lideranças políticas no Estado.



Mesmo em Fortaleza, é o neopessebista que dá as cartas, e não exatamente Eudoro, indicando aqui e ali quais os rumos que o PSB deve tomar no xadrez eleitoral.



A situação é inusitada. Fosse no PDT, no Pros ou no PSB durante sua primeira passagem, Cid sempre conduziu as costuras e capitaneou a máquina partidária.