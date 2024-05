Domingos mantém candidatura do PSD em Caucaia mesmo com apoio do PT em Tauá

Foto: Divulgação/Assessoria Domingos Filho (PSD) em encontro com o ministro Camilo Santana (PT)

Mesmo com apoio do PT em Tauá, cidade sob gestão da prefeita Patrícia Aguiar, o dirigente pessedista Domingos Filho garante: o PSD vai ter candidato em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.



“O PSD mantém candidatura em Caucaia. Naumi (Amorim) é candidato. O PT é apoiado pelo Vitor Valim e o PSD é de oposição. São frentes distintas que não permitem acordo entre as partes. Nem o PT apoiando o PSD e nem vice-versa”, declarou à coluna.



Ainda segundo ele, a legenda pode retribuir de outra forma e noutros municípios a adesão do PT à candidatura à reeleição de Patrícia, com quem é casado.



“Temos alguns municípios com parcerias de parte a parte e inúmeros em que disputamos, até porque o PT está com candidatos em quase todos os municípios do Estado”, disse, sem especificar em quais as duas agremiações poderiam se apoiar.

LEIA TAMBÉM: PT rifa Chiquinho e Audic ao declarar apoio ao PSD em Tauá



Em Fortaleza, por exemplo, o PSD se robusteceu desde o fim da janela partidária, tornando-se a segunda maior força na Câmara e ganhando capital para indicar o vice na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT) à Prefeitura.



Até agora, o posto é disputado por siglas tais como o MDB e o PSB, ambas de olho na segunda vaga da composição. Publicamente, o senador Cid Gomes (PSB) tem se mostrado insatisfeito com a concentração de poder do PT, hoje detento da cadeira de governador do Estado e de presidente da República – sem contar o comando do MEC com Camilo.