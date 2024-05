Evandro e Sarto têm arranca-rabo

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Pré-candidato a prefeitura Evandro Leitão

Na véspera do Dia das Mães, os pré-candidatos à prefeitura Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) pouparam apenas as suas respectivas genitoras. De resto, foi dedo no olho e gritaria. Entre ambos já se deu o tom da campanha ao Paço: de um lado, a taxa do lixo e o aumento da passagem de ônibus, explorados como pontos de fragilidade do atual chefe do Executivo municipal; do outro, o aumento do ICMS, cuja aprovação Sarto endereça ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), de modo a neutralizar o estrago da crítica mobilizada pelo petista.

Quem tem levado a melhor até aqui? É cedo para dizer. Note-se, porém, um grau já muito elevado de amabilidades entre ex-aliados antes mesmo de o juiz apitar o início da partida. O prefeito, por exemplo, referiu-se a Evandro como "esse Leitão, esse hipócrita". O parlamentar estadual, por seu turno, adjetivou o gestor trabalhista de "mentiroso", prometendo, entretanto, não chafurdar nessa lama da troca de caneladas. A ver.

A taxa e a campanha em Fortaleza

A aprovação da taxa do lixo foi cercada de controvérsias, com direito a liminar do Judiciário suspendendo a cobrança, decisão posteriormente revertida pela administração do pedetista. Não é medida simpática, mas Sarto tem sua cota de razão. Em Sobral, Ivo Gomes decidiu por aplicá-la. Não se leu nenhuma repreensão de Evandro ou de aliado a respeito da conduta do colega.

De certo mesmo, há somente a tendência de que o tema se converta num desses tópicos obrigatórios da corrida eleitoral na capital cearense, já que todos os oponentes do prefeito até aqui se mostraram contrários à cobrança. Resta saber se vão propor algo em seu lugar ou se devem adotar apenas discurso mais fácil.

Cid e Eudoro, Eudoro e Cid

Evento de filiação do PSB, no Hotel Marina Park, com participação do senador, Cid Gomes, o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, e o presidente do PSB Brasil, Carlos Siqueira. Crédito: FERNANDA BARROS

Lá se vão três meses desde que o senador Cid Gomes ingressou no PSB, ainda sob comando do ex-deputado Eudoro Santana, pai do ministro Camilo (Educação). Conta-se que, como acordo para sua filiação e a de seu grupo, havia a sinalização de que, passado algum tempo, o ex-governador assumiria os trabalhos de fato e de direito no partido socialista.

Por enquanto, nada - embora Cid esteja montando chapas Ceará adentro, tarefa que realiza como poucos entre lideranças políticas no Estado. Mesmo em Fortaleza, é o neopessebista que dá as cartas, e não exatamente Eudoro, indicando aqui e ali quais os rumos que o PSB deve tomar no xadrez eleitoral.

Obras da praça do Dragão

Reza a lenda que o projeto para realização da reforma da praça Almirante Saldanha, em frente ao Dragão do Mar, finalmente deixou a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) do Governo, dependendo agora apenas de um alvará para que efetivamente comece. É uma novela que parece estar perto de se concluir, para o bem dos milhares de usuários do centro cultural, que chegou em abril aos 25 anos.

Luizianne reúne a tropa

A deputada federal Luizianne Lins (PT) reúne hoje o seu grupo político, o "campo de esquerda", em encontro para traçar diretrizes de atuação na campanha à Prefeitura. Um dos nomes que postulou indicação para representar o partido em 2024 na sucessão de José Sarto, a ex-prefeita tem mantido silêncio sobre eventual apoio a Evandro, que já declarou: seria bom tê-la a seu lado.

Não houve, todavia, qualquer conversa entre eles, tampouco entre Luizianne e Camilo ou entre Luizianne e Elmano - que, por sinal, está fora do País. A rigor, o entorno do deputado estadual não tem feito grandes esforços para convencer LL de que a petista tem papel relevante no pleito, salvo uma ou outra declaração pública dos dirigentes.