Janaína diz que Ciro é "machista" e "criminoso"

Em resposta a declarações consideradas desrespeitosas do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), a senadora Janaína Farias (PT) afirmou ontem que o pedetista cometeu "atos machistas, misóginos, desrespeitosos e criminosos". A petista, que acionou Ciro na Justiça de Brasília, também requereu que ele seja multado em R$ 100 mil adicionais em caso de novos ataques contra a parlamentar - pelos que ele já proferiu recentemente, segundo a sua defesa, o valor pleiteado é de R$ 300 mil a título de reparação de danos. Em entrevistas, o ex-ministro e ex-governador se referiu à congressista como "cortesã". Em nota enviada à coluna, Janaína avaliou que "as ações na Justiça Eleitoral e na Justiça Comum têm como objetivo buscar a punição do responsável pelo crime, mas também reparar a injúria cometida". Ainda de acordo com ela, "mulheres na política não podem se calar diante de agressões como essas, e o melhor caminho é o de ir à justiça para garantir toda punição que seja possível".

TJCE e o "abacaxi" do procurador

Último colocado na lista sêxtupla preparada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado (MPCE) e encaminhada ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ainda em abril, o procurador Luiz Alcântara Costa Andrade entrou com ação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nela, o magistrado pede a anulação da sessão do pleno (dia 11/4) que definiu a lista tríplice a partir da qual o governador Elmano de Freitas (PT) escolheu o também procurador Marcos William Leite de Oliveira como novo desembargador do TJCE. Entre os argumentos apresentados por Costa Andrade, destaca-se aquele segundo o qual a "análise de votos (dos desembargadores) revela uma completa ausência de fundamentação, com as escolhas sendo feitas com base em impressões pessoais, depoimentos de terceiros e outras considerações irrelevantes, o que claramente compromete o processo de seleção, tornando-o nulo de pleno direito". No mesmo pedido, o procurador investe contra o voto do presidente do TJCE, desembargador Antônio Abelardo Benevides, alegando que ele "careceu de fundamentação". Instado a se a manifestar, o TJCE contrapôs que o procurador não havia apresentado críticas semelhantes ao processo no MPCE que resultou na elaboração da lista sêxtupla, na qual ficou na derradeira posição, com oito votos. Em seguida, o tribunal demandou que o CNJ indeferisse no todo a ação - posição que acabou sendo acolhida pelo órgão na apreciação.

Sarto mais perto do PL?

À falta de partidos à esquerda com que valsar nas eleições de 2024, o prefeito José Sarto (PDT) tem se virado como pode para compor sua aliança de olho na reeleição. A bola da vez seriam nomes de influência no PL de Fortaleza, entre os quais os deputados Silvana Oliveira e Jaziel Pereira - ela estadual, ele federal. Um interlocutor de ambos fez chegar à coluna que o casal seria esperado no Paço na próxima sexta-feira, 17, para conversa com o chefe do Executivo municipal a partir das 14 horas. Embora tenha hora e lugar, a agenda não procede. Ao menos foi isso que sustentaram Silvana e Jaziel. Procurados, os parlamentares negaram qualquer tratativa nesse sentido com o prefeito. A deputada foi além: disse que o único prefeito com quem mantém contato é André Fernandes, deputado federal e pré-candidato do PL à sucessão de Sarto. Jaziel foi na mesma toada. Quando indagado sobre possível reunião, respondeu que não teria nada para discutir com o gestor.