Por que Evandro não procurou Luizianne

Quase um mês depois de ter sido escolhido como pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado estadual Evandro Leitão ainda não manteve contato (WhatsApp, telefone ou carta) com a correligionária Luizianne Lins. Entre ambos, não se deu qualquer conversa desde o dia 21 de abril, mesmo com tantos acenos públicos de interlocutores importantes do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), entre os quais se inclui o governador do Estado. A coluna apurou que, antes de eventual agenda que reúna os petistas, cada um deve se encontrar, em separado, com Elmano de Freitas, que tenta pavimentar o caminho de um entendimento e negociar os termos de uma possível entrada de LL na campanha na capital cearense. Da parte do ex-pedetista, por enquanto há bastante cautela na abordagem da ex-prefeita, de modo a assegurar tempo suficiente para que o processo interno no partido, do qual ele saiu vitorioso, seja de fato digerido e suas feridas, aplacadas.

Maratona com siglas aliadas

Enquanto isso, Evandro deflagrou uma maratona de tratativas com agremiações aliadas para, entre outros temas, começar a discutir a indicação da vice na chapa encabeçada por ele. Até agora, o deputado já se reuniu com ao menos quatro legendas da base do Abolição, tais como Solidariedade, Republicanos e PV. Entre as próximas sexta e segunda-feira, dia 20, o pretendente ao Paço deve se encontrar com o MDB do deputado federal Eunício Oliveira. Até o fim da semana que vem, a previsão é de que se sente à mesa também com o PSB do senador Cid Gomes e do ex-deputado Eudoro Santana, atual dirigente e nome escalado para coordenar o programa de governo de Evandro ao lado do deputado estadual Guilherme Sampaio. Nessa rodada, o petista tem recebido aval das forças governistas para sua candidatura e sugestões de quadros para os postos na chapa. Além da vice, por exemplo, em relação à qual há três siglas de olho (PSD, MDB e PSB), a cadeira de presidente da Alece é outro assento cobiçado.

À procura de uma vice

Por falar em vice, o perfil buscado pelo entorno de Evandro para a corrida eleitoral de 2024 é o de uma mulher, com boa articulação e capacidade de diálogo com os temas mais importantes de Fortaleza durante uma campanha (saúde, segurança e aquelas pautas mais controversas, como a taxa do lixo, por exemplo). O referencial no horizonte é a vice-governadora Jade Romero (MDB) - hábil e proativa. Entre as opções discutidas, há duas pessoalmente elogiadas pelo pré-candidato do PT: a vereadora Ana Paula Farias e a secretária da Cultura Luísa Cela, ambas filiadas ao PSB.

O dilema de Sarto

A montagem da chapa do prefeito José Sarto (PDT) na tentativa de se reeleger vem alimentando uma discussão no arco do pedetista. À coluna, fontes com trânsito no Paço asseguraram que o gestor está analisando as peças no tabuleiro. De acordo com observadores, o cálculo político numa disputa como a deste ano, com dois ou três nomes de peso em campo e o futuro do grupo de Ciro Gomes e Roberto Cláudio em jogo, obriga o chefe do Executivo a adotar postura pragmática, redimensionando o papel da segunda posição mais importante na composição. O desafio, relatam essas fontes, é garantir algum aporte de votos para o pré-candidato a novo mandato, mas sem perder o apoio do PSDB.