Petistas saem em defesa de secretário da Segurança após fala polêmica

Foto: FERNANDA BARROS GUILHERME Sampaio é o atual presidente do PT em Fortaleza

A base do governador Elmano de Freitas saiu em defesa do secretário da Segurança, Samuel Elânio, após declaração na qual o titular da SSPDS afirma que o atual índice de criminalidade no estado seria “razoável”.



À coluna, Guilherme Sampaio, deputado estadual e coordenador-executivo do programa de governo do pré-candidato à Prefeitura Evandro Leitão, afiançou que "Samuel tem trabalhado diuturnamente com sua equipe para combater o crime, inclusive com ideias inovadoras como o programa 'Meu Celular', que essa semana já devolveu quase 500 aparelhos roubados aos seus donos, além da ampliação radical do investimento em inteligência".



Presidente estadual do PT, Antônio Conin Filho foi na mesma toada. Questionado se a sentença do chefe da pasta do Abolição fora mal escolhida, respondeu: "Uma palavra ou outra não tira o mérito do trabalho que ele vem fazendo. É um delegado, um estudioso, que vem dando continuidade ao trabalho dos governos Cid e Camilo".



Em coletiva de imprensa nesta semana, o secretário admitiu um "aumento (de criminalidade) considerando reduções em cima de reduções", mas ponderou: "Comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar".



Pelas redes, opositores exploraram o episódio. O prefeito José Sarto (PDT) foi o primeiro a se manifestar, como tem sido frequente há umas duas semanas, quando passou a exibir novo repertório, incorporando figurino mais beligerante.



“Leviano é esse governo do PT, que deixou as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará. Assim como as declarações infelizes desse secretário, que dizem que os índices de criminalidade são razoáveis. Razoáveis para quem?", indagou o pedetista.