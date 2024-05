Secretário de Segurança rebate Sarto e diz que prefeito faz "politicagem com fins eleitoreiros"

Foto: SSPDS Samuel Elânio é secretário da Segurança Pública do Ceará

Titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio rebateu críticas do prefeito José Sarto (PDT) à declaração segundo a qual o índice de criminalidade no estado seria “razoável”, proferida pelo delegado federal durante evento nesta semana e explorada por adversários do governador Elmano de Freitas (PT).



“Segurança é um assunto sério, que deve ser tratado com responsabilidade e não com politicagem com fins eleitoreiros, como muitos pré-candidatos têm feito, entre eles o prefeito da capital”, disse o secretário em artigo publicado na edição desta sexta-feira (24) do O POVO.



No mesmo texto, o chefe da pasta do Abolição se retrata por suas falas sobre o assunto: “Utilizei um termo que não condiz com o que penso e foi inadequado naquele momento”, acrescentando que “nossos indicadores são desafiadores”.



Em seguida, o secretário enumera série de ações da SSPDS no setor, entre as quais a apreensão de armas de fogo e a “reestruturação do nosso Sistema Estadual de Inteligência”.