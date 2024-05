Chão de toda hora

Pelo chão é que se conhece de verdade. Nele, já faz muito tempo, encontrava bichos para os peixes no final das tardes, caneta estourada, cédula graúda, despojos de brinquedos. Pelo chão caía e lacerava joelho e cotovelo em brincadeiras de menino, magoava feridas já supuradas, rastejava em guerras fantasmas e espionagens doutros mundos.

Pelo chão engordava o sonho de desaparecer. Pelo chão, meu e o da metrópole, fui cinzelando corpo e sopesando a justeza dos sentimentos havidos ou não havidos, cacos de bem-querença e navalhas de mal-gostar, tudo cozido na mesma panela do calendário, os anos pondo mais acento num ou noutro tempero.

Pelo chão se encontram pessoas, humores e doenças. O chão sabe ao que trazemos e ao que escondemos. O chão não se alheia; o vento tampouco o enverga. É mais largo que oceanos, mais denso que a luz. Porque homens e mulheres esfarelam num punhado de memórias quando a própria carne degenera, às vezes o chão é o amor que resta.

Estão enganados todos os que respondem: a pele. O maior órgão do corpo é o chão. É a lonjura atravessada num dia ou numa noite, morada e experiência. É a vida curtida no desvario das rotinas e a marinada nos gozos e ardores. O chão é o lado mais para fora do que temos de natureza. É amparo no desamparo.

O chão nunca é em falso, mesmo inclinado e resvaladiço. Nós é que, empurrados pra lá e pra cá, desequilibramos. Nunca ultrapassa, nós é que, preguiçosos ou apressados para estar em todos os cantos, desemparelhamos do tempo, dessincronizados porque tudo é sofreguidão de saber-se acessível a todos.

Nunca trai os pés, nós é que, seguros de já dominarmos toda a ciência de saber o sabido e ignorar o não sabido, tombamos pelas esquinas. E, como a encorajar, está sempre a dizer que o limite a todo projeto não é outro senão o próprio chão, do qual não se passa mesmo quando é poroso.

Gostava de espalhar pernas e braços pelo chão na sala antiga de casa, vencido pelas asperezas ou pelo cansaço dos dias mais quentes. Gostava do chão vadio das ruas centrais e do chão asséptico do shopping, mantido no patamar agradável de uma temperatura sempre em frescor de banho recém-tomado.

Reservo admiração a quem mesmo hoje ainda se perde no chão e vive de se ofertar, gesto sacrificial de amorosidade e entrega.

Quando nada é conforto, gosto de mergulhar em pensamento e fingir que sob os pés não há mesmo um chão, apenas essa correnteza cuja origem se forma no mais longe.

Não gosto do chão que medra, lavrando abismos entre mim e o alheio, obliterando caminhos vizinhos, semeando cercaduras, estabelecendo marcos de posse em calçadas e passeios, já propriedades como as sesmarias de então. Gosto do chão livre da nódoa de mesquinhez e da afronta que é impor ao coletivo uma marcação não consentida.

Árido, axadrezado, privatizado. Irregular, desigual, bifurcado, esburacado. O mesmo caminho de chão que leva à duna mal contida e à boca do lobo, ao gozo e ao roubo.