Saída de Izolda do MEC tem impacto para gestão de Camilo

Foto: Thais Mesquita Cid Gomes, Izolda Cela e Camilo Santana

Número 2 do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela formalizou a sua saída da pasta na última quarta-feira, 29, dias antes do prazo final para desincompatibilização de interessados em pleitear cargo eletivo em 2024.



Fora do posto, a ex-governadora é cotada para concorrer à Prefeitura de Sobral, como planejam os irmãos Cid e Ivo Gomes (ambos do PSB), cujo objetivo é assegurar o comando da cidade, berço da família Ferreira Gomes.



Para Camilo Santana, titular do ministério, a ausência de Izolda significa um desafio político e administrativo em meio à divulgação dos primeiros resultados positivos do MEC e com a boa avalição dos trabalhos do órgão aferida em pesquisa, como se viu recentemente.

O desfalque se dá exatamente no momento de implementação do programa “Pé de meia”, menina dos olhos do governo federal, mas também no curso de uma crise na educação com a greve de docentes e servidores técnico-administrativos de universidades federais e institutos federais de educação, paralisados já há quase dois meses.

Substituir Izolda, então, não será tarefa fácil para o ex-chefe do Abolição, com quem a secretária-executiva já vem colaborando desde que o petista se elegeu governador pela primeira vez, uma década atrás. Nesse período, ela foi peça fundamental nos dois mandatos de Camilo.



Alçada à segunda cadeira mais importante do MEC com a ida do senador recém-eleito para a Esplanada do governo Lula, Izolda dava continuidade a essa parceria, agora no papel de maior visibilidade de sua trajetória política e profissional.



Psicóloga e professora por formação, sempre se encarregou de programas e ações voltadas para a educação nas gestões do grupo de Cid, quando ainda no PDT, partido do qual se desfiliou após o racha de 2022.



Sua entrada no MEC foi pavimentada por causa desse capital acumulado num setor que é vitrine dos governos locais, razão pela qual chegou a ser cogitada inclusive para assumir a cabeça do ministério, caso Camilo fosse deslocado para outra função. Acabou sendo designada para trabalhar ao lado do petista, nessa dobradinha de longa data que se desfaz por uma circunstância eleitoral e a pedido de Cid.



Camilo, todavia, não deixou de se manifestar contrariamente à exoneração de Izolda. Para o ministro, a ex-governadora deveria permanecer no MEC. A própria pessebista, em entrevista ao correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, admitiu a possibilidade de deixar a pasta, mas desconversou sobre disputar a Prefeitura, indicando que preferia seguir em Brasília.



De acordo com aliados de Camilo e Cid, a secretária-executiva é, no entanto, um nome de partido, ou seja, não recusaria uma missão que lhe fosse atribuída pela direção estadual do PSB no Ceará, como é o caso.



Nesse cabo de guerra entre o desejo de Camilo em manter sua equipe no MEC e as demandas regionais do grupo de Cid e Ivo, pesou mais a peleja que se anuncia em Sobral contra o bloco de Oscar e Moses Rodrigues, que chegam mais fortes para a corrida eleitoral deste ano.