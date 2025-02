Cid "fez bobagem" ao lançar Júnior Mano ao Senado

Foto: AURÉLIO ALVES CID Gomes disse que não pretende reeleição na cobiçada vaga de senador

O deputado federal Danilo Forte (União) avaliou que o senador Cid Gomes (PSB) fez bobagem ao lançar antecipadamente Junior Mano (PSB) ao Senado, criando um constrangimento para o governador Elmano de Freitas (PT) e para outros aliados.



“A maior bobagem que Cid Gomes fez foi lançar candidatos, cria um desconforto para o candidato, o candidato está sob suspeição, e cria uma animosidade com os principais aliados”, declarou Danilo durante participação no Debates do Povo, da rádio O POVO CBN.



Ainda conforme o parlamentar, “o constrangimento do Elmano naquela cena é visível”.



“Ele (Elmano) estava num evento do PSB. Cid se abraçou com uma candidatura que hoje tem até problemas na justiça do Ceará”, criticou.



O senador e ex-governador apresentou a candidatura de Mano como alternativa para o Senado caso o PSB tenha direito a uma posição na chapa.



Cid também admitiu, no evento de filiação de recém-chegados ao partido, que não teria interesse em concorrer a novo mandato no Congresso.