PSB deve expulsar prefeito foragido

O PSB no Ceará deve expulsar o prefeito de Choró, Bebeto Queiroz, foragido da Justiça há pelo menos três meses. Filiado ao partido, o gestor é alvo de mandado de prisão ainda não cumprido por suspeita de envolvimento em esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares e também por abuso de poder econômico durante as eleições de 2024.

A sanção máxima está sob análise da comissão de ética do PSB, a cargo da qual ficou a tarefa de ouvir o prefeito - mas, como Bebeto não foi localizado e o prazo para defesa se esgota nesta semana, o colegiado já considera a expulsão como punição à altura das denúncias de que o pessebista é pivô.

A coluna apurou que a comissão tenta fazer contato com o chefe não empossado do Executivo municipal desde meados de janeiro, sem sucesso. Caso o parecer do órgão partidário seja pela expulsão de fato, a medida ainda teria de ser validada pela executiva estadual, hoje sob comando do ex-deputado Eudoro Santana. A tendência, contudo, é de que o entendimento interno acolha a desfiliação de Bebeto, considerado como uma "pedra no sapato" da sigla a um ano das eleições estaduais, quando o PSB projeta ampliar sua representação parlamentar no Estado e no Congresso.

O caso Braguinha

Não se sabe ainda, todavia, se a comissão de ética do PSB deve adotar o mesmo princípio para examinar as suspeitas que recaem sobre o prefeito eleito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo. Conhecido como Braguinha, ele cumpre prisão domiciliar por acusação de corrupção no último pleito e possível ligação com organização criminosa - o político nega.

À coluna, um interlocutor narrou que o gestor municipal "foi provocado por carta (pela comissão), e a resposta será assim em virtude da situação jurídica em que se encontra", ou seja, Braguinha não será ouvido pessoalmente pelo grupo. Até ontem, porém, o prefeito não tinha endereçado uma devolutiva ao PSB, que tem até o final da semana para receber as argumentações dos seus quadros na mira da Justiça.

Além de Braguinha e Bebeto, um terceiro pessebista foi implicado em operação recente da PF para desmantelar uma rede presente em ao menos 50 municípios cearenses, conforme informações apresentadas ao MPCE. Trata-se do deputado federal Júnior Mano (PSB) - o parlamentar rejeita as acusações, que estão sendo apuradas em processo no STF.

Guimarães e o PT

Líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT) não descarta assumir interinamente a presidência da legenda, que passa por eleições em julho deste ano. Em conversa com a coluna, o petista evitou cravar sua ida para o posto que foi de Gleisi Hoffmann até pouco antes do carnaval.

A deputada foi deslocada para o comando da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) do Planalto no lugar de Alexandre Padilha (agora na Saúde) - uma posição pretendida também pelo cearense. A dança das cadeiras deve alterar ainda a própria função de liderança na Câmara. A preço de hoje, o mais cotado para conduzir a missão é Isnaldo Bulhões, do MDB, embora outros nomes estejam sendo discutidos e eventualmente possam desbancar o emedebista, que tem o apreço do deputado federal Eunício Oliveira (MDB).

Visita de Lula ao Ceará

Aliás, a reforma pendente no ministério é uma das razões pelas quais o presidente Lula ainda não fechou data para visita ao Ceará, prevista para a primeira quinzena de março após dois adiamentos. Segundo um parlamentar próximo do petista, o chefe do Executivo deseja concluir as mudanças na sua equipe antes de qualquer compromisso com viagens aos estados. Enquanto isso, o governador Elmano de Freitas (PT) corre para acelerar a finalização do Hospital Universitário do Ceará, localizado no campus da Uece no Itaperi, em Fortaleza, uma das principais apostas da gestão na briga pela reeleição.