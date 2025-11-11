Brasil para colorir

Foto: Laura Correira/Acervo Pessoal Pinturas de Bobbie Goods foram febre nas redes sociais

Fiquei matutando por horas nessa febre dos livros de pintar, os Bobbie Goods, brochuras terapêuticas que lideram rankings de vendas em eventos literários, os primeiros logo depois que saiu a pesquisa cujos resultados mostraram que o Brasil é majoritariamente um país de não leitores.

Ou seja, somos mais como uma sociedade para colorir do que para ler, mais de preencher do que de entender, de repetir maquinalmente o gesto do que de suspender os mecanismos rotinizados para se deparar com esse oco sem fim.

E o princípio do contorno do desenho é exatamente o oposto, isto é, ocupar e ordenar o que no dia a dia é sem forma e avesso a todo gesto de disciplinamento.

Daí que sejamos também mais de tangenciar os problemas do que de deixar de lado esses "good feelings", de vagarosamente ir classificando tudo conforme uma paleta selecionada ao gosto de quem manuseia esse número finito de cores e de pincéis. Ou é isso, ou teríamos de aceitar que a realidade é informe e multicor.

Enfim, talvez haja nessa mania uma chave para entender sabe-se lá que impasses atávicos, que retornam sempre pela porta dos fundos, desrrecalcados, e aos quais respondemos com esses expedientes entre o lúdico e o violento.

Então pensei eu mesmo em experimentar o gosto de concluir cada página com as cores que escolhesse, de ir deixando para trás paisagens infantis, um gato e um cachorro num jardim, um quadro primaveril, essa vegetação que existe tão somente nas histórias de faz de conta.

Em seguida, sentir que havia finalmente encerrado uma tarefa, ao cabo da qual agora eu podia passar a outro estágio, a outro patamar, sem tanto gasto de energia, sem deixar partes do corpo pelo caminho.

E quem sabe nisso não encontrasse uma razão para o sucesso desses volumes populares, um divertimento descompromissado, de baixa ou nenhuma exigência, que obriga a todos a estacar por uma fração e entrar noutro regime de temporalidade.

Uma parada obrigatória dos automatismos, ou a substituição de um automatismo digital por outro, analógico e com menos contraindicações. Uma brecha à moda antiga no nosso tempo de agora, um retorno ao passado em meio ao presentismo extremo do instante que se agita como matéria histérica em mãos já gastas.



