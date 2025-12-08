Cassação da chapa do PL volta a andar no TSE

Foto: Junior Pio/Divulgação/Agência Alece Deputado estadual Alcides Fernandes, do PL: na mira do TSE

O ministro Sebastião Reis, do TSE, devolveu o processo que pode resultar na cassação da chapa do PL para a Assembleia Legislativa do Ceará por fraude da cota de gênero.



Em 2022, elegeram-se deputados Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Silvana Oliveira.



Relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Carlos Ferreira votou pela perda de mandato de Alcides e Carmelo, mas optou por preservar os de Silvana e Marta (a parlamentar migrou do PL para o PSB).



O julgamento, que vinha sendo adiado desde 2023, foi retomado em 27 de novembro. Sebastião então pediu vista.



Embora tivesse prazo de 60 dias, o magistrado encaminhou o caso de volta na última sexta-feira, 5.



A tendência é de que a ministra Cármen Lúcia volte a pautar a matéria ainda em 2025.



Na corte, os ministros estão inclinados a confirmarem a decisão do TRE-CE que cassou os deputados.



A dúvida é se o pleno deve seguir o entendimento do relator, que determinou a cassação parcial dos mandatos.

