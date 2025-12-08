Idilvan deve migrar para o PSB de Cid Gomes

Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados O secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar

À frente da pasta da Educação da gestão de Evandro Leitão em Fortaleza, o deputado federal Idilvan Alencar, ainda no PDT, deve migrar para o PSB do senador Cid Gomes até o ano que vem.



À coluna, um interlocutor do parlamentar afirmou que o pedetista de fato considerava permanecer no trabalhismo, mas decidiu seguir a liderança de Cid.



A base do Governo do Estado e aliados do ministro Camilo Santana até chegaram a exercer pressão para que deputados filiados ao PDT permaneçam na legenda em 2026, concorrendo pelo partido.



A intenção é evitar sangria da agremiação, desidratada após a saída de Cid, de Ciro Gomes (PSDB) e do grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil).



Por outro lado, o senador e ex-governador pessebista também faz movimentos para assegurar que os nomes que lhe são mais próximos embarquem no PSB, de olho no fortalecimento da força partidária para 2026 e 2030.



Embora venha dizendo que não deseja concorrer a nada ano que vem, não é segredo que Cid se mantém com os radares voltados para a sucessão quatro anos depois.



Assim, em caso de vitória de Elmano de Freitas, a alternância de poder no pleito seguinte estaria garantida.

