Direção da Alece assume despesas com aluguel de carros de deputados

Foto: Máximo Moura/ Alece ￼PLENÁRIO 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

A mesa-diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou um ato deliberativo por meio do qual a direção-geral da Casa passa a responder diretamente pelas despesas com aluguel de veículos oficiais para os 46 deputados e deputadas.



Antes, esse tipo de gasto era administrado pelos gabinetes dos próprios parlamentares, que usavam a verba destinada a cada um deles para contratar os serviços.



Datado do final de dezembro de 2025, o documento estabelece o seguinte no seu 4º artigo: “Fica assegurada a cada deputado estadual, titular de mandato, a disponibilização de 1 (um) veículo oficial de representação parlamentar, observados o planejamento de frota e a dotação orçamentária, admitida a locação como forma de atendimento”.



Ainda de acordo com o ato, assinado pelos membros da mesa-diretora da Assembleia em 17/12 e válido desde então, “a categoria máxima permitida para o veículo oficial de representação parlamentar é utilitário esportivo (SUV) de grande porte”.



Entre os modelos de SUV disponíveis no mercado, por exemplo, estão Toyota SW4, Haval e Trailblazer, todos com sete lugares.



À coluna, um deputado informou que já havia dispensado o veículo anterior, que tinha sido alugado com verba do próprio gabinete, e pedido um veículo de tamanho médio, de cuja contratação ele ficará liberado.

“Quem paga agora é a direção-geral. Antes era cada gabinete que fazia essa intermediação (com as locadoras). Na prática, a diferença é essa, o aluguel é centralizado na administração da Casa”, relatou.



Questionado se a verba de gabinete havia sido reduzida, já que a direção-geral da Alece se encarregava agora dessa despesa, o deputado respondeu que não.



Além do carro oficial, os membros do Legislativo indicam também o condutor autorizado do veículo, que pode ser o próprio titular do mandato, um servidor do gabinete ou um motorista contratado.



Conforme o ato deliberativo editado pela mesa da Alece, “o veículo oficial destina-se exclusivamente ao serviço público, vedada a utilização para finalidade particular, pessoal, recreativa, eleitoral ou partidária”.



Procurada pela coluna, a presidência da Assembleia Legislativa se manifestou por meio de nota.



Segundo a Casa, “a edição do ato deliberativo nº 998/2025 atende a uma opção de organização administrativa voltada ao aprimoramento do controle interno e da racionalização dos procedimentos de locação de veículos utilizados no exercício do mandato parlamentar”.



“O ato permite”, continua a nota, “padronizar regras, concentrar a fiscalização administrativa, conferir maior previsibilidade orçamentária e reduzir assimetrias operacionais, sem alterar a natureza pública e funcional do uso dos veículos”.



A Alece declarou também que “a medida não implica em aumento de despesa no orçamento do legislativo estadual” e que “não houve readequação da verba de gabinete dos parlamentares”.



