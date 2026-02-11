Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 23.10.2025: Foto ilustrativa para crônica de Henrique Araújo (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Certo dia acordei de sonhos intranquilos e o Ceará estava irreversivelmente datacentrificado. Onde antes havia elegantes bairros gentrificados e vastas extensões de áreas verdes, agora viam-se longos paredões com esses gabinetes mastodônticos e CPUs resfolegantes até mesmo de madrugada, ronronando sem parar.

Mas não foi do dia para a noite, pelo contrário, esse processo se deu aos poucos, pelas beiradas. Primeiro abocanhando o Pecém, essa Mordor dos povos tradicionais, e de lá avançando por Caucaia, o Vale do Silício que deu certo.

Só então o amarelo-envelhecido dos tampos de mesa de escritório e a arquitetura mezzo barroca desses construtos se espalharam pela Capital, numa distopia cabocla comemorada pelos gestores como gol de placa, capaz de virar a página de nosso viralatismo estrutural.

De súbito, toda uma rede de farmácias precisou se desfazer de suas mais de 580 lojas na Capital, cedendo seu amplo terreno para o que realmente importava àquela altura: não mais tratar as enfermidades da carne e do espírito do nativo, mas conectar a província do Siará com o mundo.

Para tanto, foi determinante nossa posição geográfica privilegiada em relação aos vizinhos do Nordeste, já que todos aprendemos, ainda nas primeiras séries da escola, que o estado é uma espécie de Alexandria da gambiarra e do improviso no concerto das nações modernas.

Ora, o que isso quer dizer? Que somos uma tomada tamanho família onde estão plugadas as fiações e cabeamentos que aproveitam a quina da Praia do Futuro para encurtar distâncias e transportar a seus destinos, por rotas submarinas, essas novas especiarias que são os dados pessoais. Nesse colonialismo reloaded, as big techs pagam pouco e deixam menos ainda, como já faziam os navegantes nos séculos d'antanho, quando roubavam madeira e ouro das tribos indígenas em troca de cacos de espelho e doenças.

Mas agora é diferente, afiança um time de experimentados especialistas às vésperas do tricentésimo aniversário da urbe. Houve planejamento, e cada detalhe mereceu a devida atenção, da qualificação das Comunidades Atingidas por Datacenters (CADC), que passaram por cursos do Sebrae para se recolocarem no mercado precarizado da existência subalterna, até a conversão da Beira-Mar num amplo corredor de escoamento e refrigeração das novas máquinas.

Lá, no cartão-postal da Lousa Desposada, dutos de mais de dez metros de diâmetro concorrem com os espigões como novidades do roteiro turístico alencarino, serpenteando pelas ruas como os tatuzões que um dia tinham sulcado os buracos onde os metrôs seriam plantados num porvir que jamais chegará.

Na esteira desse renascimento às avessas, surgiram os parques aquáticos com água do reuso dos aparelhos de ar-condicionado, que operavam dia e noite para manter a temperatura dos "caixotões" num patamar agradável - para eles e para nós. Também os toboáguas passaram a emular o design das "criaturas digitais", priorizando os traços quadrangulares e os longos corredores de luzes intermitentes.

A cereja do bolo, contudo, foi um circuito cultural e gastronômico que pegou carona na febre dos datacenters, a exemplo do badalado "Rooftopíssimo", onde um renomado chef cearense lançou moda ao oferecer menus inspirados na nomenclatura da vez, numa simbiose entre o tradicional e o avant-garde da "fubanguice", com música de piano ao fundo no sunset mais disputado do sul global.



